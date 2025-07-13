Marmara Adası\'nda Feribot Yangını

BALIKESİR'in Marmara Adası açıklarında seyir halinde olan feribotta yangın çıktı. Feribotta 7 mürettebat, 200 yolcu ve 70 araç olduğu öğrenildi.

Tekirdağ-Marmara- Erdek seferini yapan Yavuz Naz isimli feribot, iddiaya göre Avşa Adası'ndan ayrıldıktan yaklaşık 20 dakika sonra makine dairesinden koku ve duman yükseldi. DHA muhabirinin telefonla ulaştığı Balıkesir Valisi İsmail Ustaoğlu, Marmara Denizi açıklarında demirleyen feribotta tehlikeli bir durumun olmadığını ve müdahale için, Bursa ve İstanbul'dan Sahil Güvenlik ekiplerinin bölgeye intikal ettiğini söyledi.