Marmara Denizi'nde yoğun sis etkili oldu

TEKİRDAĞ - Marmara Denizi'nde etkili olan yoğun sis sebebiyle deniz tamamen sisle kaplanırken, şehrin bir bölümü de yoğun sisin etkisi altında kaldı.

Tekirdağ'ın merkezi ilçesi Süleymanpaşa'da sabah saatlerinden itibaren etkili olan yoğun sis, görüş mesafesini önemli ölçüde düşürdü. Marmara Denizi üzerinde oluşan yoğun sis tabakası, deniz trafiğinde aksamalara neden olurken, kıyı şeridinde ilginç manzaralar oluşturdu. Kentin bir çok yapısı sis bulutları arasında kaybolurken, deniz bölgesi ise tamamen sisle kaplandı. Yetkililer, sürücüleri düşük görüş mesafesine karşı dikkatli olmaları konusunda uyardı.