Marmara Denizi Sedef Adası açıklarında kuru yük gemisinde yangın! 2 kişi hayatını kaybetti - Son Dakika
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Marmara Denizi Sedef Adası açıklarında kuru yük gemisinde yangın! 2 kişi hayatını kaybetti

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Marmara Denizi Sedef Adası açıklarında FG SEVİL isimli geminin makine dairesinde yangın çıktı. Yangında gemide çalışan 2 işçi hayatını kaybetti.

31.10.2024 14:21
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Marmara Denizi Sedef Adası açıklarında Yalova'dan Bulgaristan'a hareket eden Panama bandıralı FG SEVİL isimli kuru yük gemisinin makine dairesinde bilinmeyen nedenden dolayı yangın çıktı.

Kısa sürede olay yerine Kıyı Emniyeti'ne bağlı ekipler sevk edildi. Olay yerine giden KEGM – 4 hızlı tahliye botu, Kurtarma -7 ve Şark Römorkörleri yanan gemiye müdahale etti. 17 personelin, 8 tersane işçisinin çalıştığı gemide çıkan yangında Hüseyin Aydemir ile Gökhan Kan hayatını kaybetti. Konuyla ilgili savcılık inceleme başlatırken, geminin Kartal Demirleme Sahası'na çekileceği öğrenildi.

BAKANLIK AÇIKLADI: 2 ÖLÜ

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada "Yalova'dan Bulgaristan'a seyir halindeyken Marmara Denizi Sedef Adası açıklarında makine dairesinde yangın çıkan FG SEVIL isimli 104 metre boyundaki kuru yük gemisi için, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğümüze ait KEGM-4 hızlı tahlisiye (can kurtarma) botumuz, KURTARMA-7 ve ŞARK Römorkörlerimiz olay yerine ivedilikle yönlendirilmiştir. Yapılan müdahale sonucu yangının tamamen söndürülmüştür. Geminin makine dairesinde bulunan kazazede 2 kişinin vefat ettiği bilgisi alınmıştır. Gemi, ŞARK Römorkörümüzce yedeklenerek demir yerine çekilecektir" ifadeleri yer aldı.

Marmara Denizi Sedef Adası açıklarında kuru yük gemisinde yangın! 2 kişi hayatını kaybetti

Marmara Denizi, Sedef Adası, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Marmara Denizi Sedef Adası açıklarında kuru yük gemisinde yangın! 2 kişi hayatını kaybetti - Son Dakika

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