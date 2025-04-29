Marmara Kariyer Fuarı Sona Erdi

Kocaeli Üniversitesi (KOÜ) ev sahipliğinde düzenlenen Marmara Kariyer Fuarı (MARMARAKAF) sona erdi.

Cumhurbaşkanlığı himayesinde, Kocaeli Valiliği ve Büyükşehir Belediyesinin desteği, Kocaeli Üniversitesi (KOÜ) ev sahipliğinde Kocaeli Kongre Merkezi'nde düzenlenen fuar, 14 üniversitenin paydaşlığında gerçekleşti.

Çeşitli sektörlerden 1200'ün üzerinde firmanın yer aldığı fuarda, stantları ziyaret eden öğrenciler iş olanaklarıyla ilgili bilgiler aldı.

AA da etkinlikte stant açan kurumlar arasında yer aldı. Ajansın yayınlarını inceleme fırsatı bulan öğrenciler, staj fırsatları ve kariyer imkanlarına dair de bilgilendirildi. Ajans çalışanları, ziyaretçilerine AA Kitap'tan çıkan yayınların tanıtımını da yaptı.

KOÜ Rektörü Prof. Dr. Nuh Zafer Cantürk, AA muhabirine, geçen yılki firma, katılımcı ve etkinlik sayılarının üzerine çıktıklarını söyledi.

Çok önemli konukları ağırladıklarını ve öğrencilerin çok faydalı bilgilere ulaştığını aktaran Cantürk, "Bu fuarı biz sadece kariyer değil aynı zamanda bir bahar şenliğine çevirelim diye hesap ettiğimiz için çok kıymetli komedyenlerimiz vardı. Kariyer yolculuklarını anlattılar. Dışarıda hazırladığımız platformda iki gündür konserler, dans gösterileri yapıldı. Çok başarılı bir organizasyon olduğunu tahmin ediyorum." dedi.

Cantürk, bu yılki fuarda bütün verileri bir uygulamayla daha derinlemesine topladıklarını kaydederek, "Aynı zamanda birtakım anketleri de doldurtuyoruz. Buradan yaklaşık 20 civarında ulusal ve uluslararası bilimsel yayın çıkacak, bilimsel araştırma çıkacak. Araştırma üniversitesi olma hedefinde olan, araştıran üniversiteyiz. Kalitemiz de bunu destekliyor. 5 yıllık kalite akreditasyon sürecini geçen ay başarıyla tamamladık. Bilimsel her yapılan etkinliğin bir bilimsel çıktısının olmasını arzu ediyoruz. Bu kariyer fuarıyla bir kez daha ispatlamış olacağız." ifadelerini kullandı.

Fuar, KOÜ Türk Halk Müziği Korosu'nun verdiği konserle sona erdi.

Konserde KOÜ Rektörü Cantürk ile katılımcılar halay çekip türkülere eşlik etti.