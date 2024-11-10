Marmaris Belediye Başkanı Ünlü: "Marmaris'i Hem Yaz Hem Kış Hem de Bütün Yaş Turizmine Hazırlayacağız"

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(MUĞLA)- Marmaris Belediyesi, "BestAger" olarak isimlendirilen '3. Yaş Turizmi' ile ilgili düzenlenen zirveye ev sahipliği yaptı. Zirveye Marmaris ve Almanya'dan sektör temsilcileri konuk oldu. Belediye Başkanı Acar ünlü, "Bugün burada buna bir başlangıç yapıyoruz. Bu çok kıymetli ve önemli, sürdürülebilirliğinin takipçiliğini de yapacağız. Marmaris'i hem yaz hem kış hem de bütün yaş turizmine tüm paydaşlarımızla birlikte hazırlayacağız" dedi.

Marmaris Belediyesi, dünyada gelişmekte olan 3. yaş turizminin potansiyelini keşfetmek ve geliştirmek amacıyla bir zirve düzenledi. Sektörün en büyük pazarlarından biri olan Almanya'dan konukların da konuşmacı olarak katıldığı zirvede bu konuda neler yapılması gerektiği konuşuldu. Dünya Kardeş Kentler Turizm Birliği Genel Sekreteri Hüseyin Baraner'in modaratörlüğünde düzenlenen zirvede sunumlar ve panel yapıldı. Zirveye Federal Almanya Bağımsız Seyahat Acenteleri Birliği Başkanı Anke Budde, Muğla Büyükşehir Belediyesi Turizm Şube Müdürü Ümit Kayabaş, Marmaris Ticaret Odası Başkanı Mutlu Ayhan, Marmaris Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Mehmet Ayyıldız, GETOB Başkanı Cengiz Aygün, TÜRSAB Marmaris Bölge Temsil Kurulu Başkanı Suat Esin, Marmaris İlçe Sağlık Müdürü İmran İnce, CHP Marmaris İlçe Başkanı Ömer Bozdemir, Marmaris Turizm Komisyonu Başkanı Meclis Üyesi Fahri Tan, meclis üyeleri, otelciler ve sektör temsilcileri katıldı.

"Artık tüm turizm destinasyonları klasik turizm hareketliliğinden yoruldu"

Zirvenin açılış konuşmasını yapan Hüseyin Baraner, turizm ve seyahat algısında tüm dünyanın değişim yaşadığını belirterek, "Artık tüm turizm destinasyonları klasik turizm hareketliliğinden yoruldu. Çünkü müşteri deneyim kazandı, verilen hizmete doydu ve farklılık arıyor. Bunu aşan ve çağa ayak uyduran destinasyonlar var. Marmaris de bunlardan biri olmalı. 12 ay turizmi çok rahat yürütebilecek bir konumda Marmaris. Bunun mutlaka değerlendirilmesi gerekiyor" dedi. Baraner, ayrıca 'bestager' olarak adlandırılan yüksek yaş gruplarının beklentileriyle ilgili bir de sunum yaptı.

ASR Federal Almanya Bağımsız Seyahat Acenteleri Birliği Başkanı Anke Budde ise "Avrupa'da Demografik Yapının Değişimi ve Turizm Üzerindeki Etkileri" üzerine bir konuşma yaptı. Budde, "Marmaris'in geleceği için büyük önem taşıyan bir konuyu sizlerle paylaşmak istiyorum, kış aylarında bölgenin potansiyeli ve uzun süreli tatilin sunduğu fırsatlar. Marmaris zaten popüler bir yaz destinasyonu, ancak bu bölgeyi, düşük sezonlarda da çekici bir seyahat noktası haline getirmek için birlikte çalışabileceğimize inanıyorum" diye konuştu. Vetter Touristik Acenta Sahibi Sabine Kaltofen de Marmaris'te bu yaşa hitap edebilmek için yapılması gerekenlerle ilgili bir konuşma yaptı.

Alman Melodie TV'den Timo Peter, ilçede çekilen kliplerin turizme oldukça olumlu katkısı olduğunu ve çok ilgi çektiğini söylerken Alman sanatçı Andre Busse ise Marmaris'te bu konuda da önemli adımlar atılması gerektiğini dile getirdi. Marmaris İlçe Sağlık Müdürü İmran İnce de Marmaris'teki sağlık imkanlarını anlatan bir konuşma yaptı.

"Marmaris'i hem yaz hem kış hem de bütün yaş turizmine tüm paydaşlarımızla birlikte hazırlayacağız"

3. yaş turizminin tüm dünyada yeni geliştiğini aktaran Belediye Başkanı Acar Ünlü, şunları kaydetti:

"Bugün Marmaris için önemli ve alternatif oluşturabileceğimiz bir konu için bir araya geldik. Dünyadaki nüfus yaşlanıyor ve bu kişiler kendine ait zamanı değerlendirmek istiyorlar. Bu da turizmde hareketliliğe neden oluyor. Bunun farkında olmak ve buna kendimizi adapte edebilmek için bir adım atıyoruz. Evet, seneye buraya akın akın 3. yaş turizmi için turistler gelmeyecek belki ama biz ilk adımı atıyoruz. Yıllardan beri konuşulan Marmaris'te kış turizmi, Marmaris'te 12 ay turizm ancak bu şekilde bu alternatiflerin oluşturulması ve gelişimi için ısrar edilmesiyle ancak oluşabilir. Bugün burada buna bir başlangıç yapıyoruz. Bu çok kıymetli ve önemli, sürdürülebilirliğinin takipçiliğini de yapacağız. Marmaris'i hem yaz hem kış hem de bütün yaş turizmine tüm paydaşlarımızla birlikte hazırlayacağız.

"Bakış açımızı değiştirmemiz lazım"

İhtiyaçlar ve alışkanlıklar değişiyor. Buna cevap veremediğimiz zaman da doğal olarak talep görmüyorsunuz. O yüzden bu ömrü uzatabilmemiz, kentleri sürdürebilmemiz lazım. Bunun için de profesyonelce bakılması gerekir. Marmaris çok farklı bir bölge. Girişine 'Marmaris tatil köyüne hoş geldiniz' yazabileceğiniz bir yer. İçinde otellerin, yeme içme mekanlarının, marinaların, 12 kilometrelik sahil şeridinin olduğu, alışveriş noktalarının olduğu çok büyük bir tatil köyü aslında Marmaris. Bu nedenle bakış açımızı değiştirmemiz lazım. İlçemiz yeni alternatifler üretebilecek bir kent. Sadece elimizdeki bu ürünle, 'insanlar ne istiyor'u birleştirmemiz lazım. Bunun yollarını aramak, çalışmak ve planlama yapmak gerekiyor."

Oda başkanları konuştu

Zirvede ayrıca Dünya Kardeş Kentler Turizm Birliği Genel Sekreteri Hüseyin Baraner'in moderatörlüğünde Belediye Başkanı Acar Ünlü, Marmaris Ticaret Odası Başkanı Mutlu Ayhan, Marmaris Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Mehmet Ayyıldız, GETOB Başkanı Cengiz Aygün, TÜRSAB Marmaris Bölge Temsil Kurulu Başkanı Suat Esin ve Marmaris Turizm Komisyonu Başkanı Fahri Tan'ın konuşmacı olarak katıldığı bir panel yapıldı. Burada kendi kurumlarında yapılan çalışmaları anlatan oda başkanları 3. yaş turizmi ile ilgili de görüşlerini aktardı. Zirve fotoğraf çekimi ile son buldu.