Marmaris Belediyesi Kabotaj Bayramı'nda Yağlı Direk Yarışması Düzenledi

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(MUĞLA)- Marmaris Belediyesi, Kabotaj Bayramı'nın 98'inci yılında bir dizi etkinlik düzenledi. Geleneksel Yağlı Direk Yarışması, bu yıl da organizasyonun en dikkat çeken yarışması oldu.

Marmaris Belediyesi'nin Atatürk Meydanı'nda düzenlediği 1 Temmuz Denizcilik ve Kabotaj Bayramı kutlamaları birbirinden renkli görüntülere sahne oldu. Su sporları gösterilerinin yanı sıra halat çekme, piyade tekne ve yağlı direkten bayrak alma yarışmaları ilgiyle izlendi. Etkinliğe, belediye meclis üyeleri ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Halat çekme ve en hızlı piyade tekne yarışmalarının yanı sıra en büyük heyecan, yağlı direk yarışmasında yaşandı. Katılımcıların yağlı direğin ucundaki Türk bayrağını almaya çabaladığı yarışın galibi, Hasan Mert Yaşar oldu.