Marmaris Belediyesi\'nden \'Sinpaş Kızılbük\' Açıklaması: "Yıkım Talimatı Yok, Rutin İşlem"

(MUĞLA) - Marmaris Belediyesi, bazı basın yayın organlarında yer alan "Sinpaş'a yıkım kararı" başlıklı haberler hakkında açıklama yaptı. Belediye, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nın kendilerine Sinpaş Kızılbük Resort Otel ve Devremülk inşaatıyla ilgili özel bir yıkım talimatı vermediğini belirtti.

Belediye tarafından yapılan yazılı açıklamada, söz konusu yazının Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından değil, Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü tarafından gönderildiği vurgulandı. Bu yazının yalnızca Sinpaş projesine özel olmadığı, kaçak yapıların yoğun olduğu bölgede tüm izinsiz yapılar için standart bir bildirim olduğu ifade edildi.

Belediye yetkilileri, süreci titizlikle takip ettiklerini ve yasal işlemler tamamlandıktan sonra gerekli yıkım kararlarının uygulanacağını bildirdi. Ayrıca, Sinpaş Kızılbük projesiyle ilgili yıkım ihalesi hazırlıklarının sürdüğü ve ihalenin yaklaşık bir hafta içinde sonuçlanmasının beklendiği kaydedildi.

Öte yandan Marmaris Belediye Başkanı Acar Ünlü, konuya ilişkin şunları söyledi:

"Böyle bir yazı bize Bakanlıktan değil Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü'nden bu sabah geldi. Bu normal bütün bölgedeki kaçak yapılarla ilgili yapılacak işlemlerden sonra standart olarak gelen bir yazı. Özellikle bakanlık bize 'Sinpaş'ı yıkın' diye bir yazı yazmadı veya Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü bize 'Sinpaş'ı yıkın' diye herhangi bir yazı yazmadı. Bu standart bütün kaçak yapılardan sonra yazılan prosedür yazısı. O yüzden kamuoyunda algılandığı gibi bir yazı değil.

Biz burada ruhsat iptallerinden sonra mühürleme yaptık. Mühürlemeden sonra buranın cezasını kestik. Yıkım kararını aldık ve bu yıkım kararı şu anda tebliğ ediliyor. Bundan sonra firma bununla ilgili yasal hakkını kullanacak, o süreç başlıyor. Biz bu işin neticelenmesini beklemek zorundayız. Hukuki olarak bu iş neticelenmedikten sonra bizim herhangi bir yıkım yapabilmemiz söz konusu değil. O yüzden burada bekleyeceğimiz şey mahkeme kararı olacak. Ondan sonra mahkeme ne emrederse ona göre biz işlemini gerçekleştireceğiz.

Şu anda biz 2 milyar 700 milyon civarında en son yaptığımız işlemle ilgili bir cezamız var. Yaklaşık 104 milyon da daha önceki kıyı dolgusu ile ilgili bir cezamız var. Son ceza ile ilgili herhangi bir ödeme bize şu anda yok. Bununla ilgili de yasal süreçler devam ediyor, zamanı geldiğinde bu ödemelerle ilgili biz de haciz işlemlerini başlatacağız.

'Yıkım ihalesine çıkacağız'

Bu tabi büyük bir operasyon. Biz yıkımla ilgili bir süredir arkadaşlarımız çalışıyor. Bunun ihalesini çalışmaya başladık. Yıkım ihalesi çalışmasını bir süredir yapıyoruz. Yaklaşık 1 hafta sonra biz bu çalışmayı bitireceğiz ve yıkım ihalesine çıkacağız. Bu yıkım ihalesine çıkmamız da tabi ki bizim kendi ekipmanımızla veya Muğla Büyükşehir Belediyesi'nin kendi ekipmanıyla yapılabilecek bir şey değil bu çok özellikli bir iş. O yüzden dışarıdan bir hizmet almak gerekiyor. Burada bütçesel anlamda kısıtlarımız var. Yıkıma ayırabileceğimiz bütçe aslında bellidir biz bu limitler dahilinde yıkım çalışmamızı yapacağız. Daha üst düzey bir yıkım yapılması ile ilgili artık büyükşehirle bir protokol yapılabilir. O anlamda kendilerinden belki maddi destek noktasında birlikte protokol yapabiliriz.

Hukuk sonuçta buna karar verecek olan mahkemeler. Şu anda mahkeme her iki yönde de karar alabilir. Bunu bekleyeceğiz. Belli firmalar bunları yıkım ile alırlar. İçindeki demirin karşılığında bunlar geri dönüşüm olarak kullanılabiliyor. O yüzden bu çok sorun edilecek bir şey değil. Bu konuyla ilgili belediye Başkanı, yardımcısı, imar müdürü ve teknik personeller hakkında suç duyurusunda bulunduk. Bu artık mahkeme sürecinde. Bununla ilgili çok bir şey dememize gerek yok. Mahkeme sürecini takip edeceğiz. Bize gelen bir şey yok.

Süreç neden bu kadar uzadı?

Bizim ifade ettiğimiz gibi biz belediye olarak yapabileceğimiz, yapmamız gereken her şeyi yapıyoruz. Mühürledik, cezasını yazdık, yıkım kararını aldık. Mühür kırıldı en son kaymakamlığa biz burayı kolluk kuvvetiyle boşaltalım ve buradaki inşai faliyeti tamamen araziyi boşaltarak sonlandıralım dedik. Kaymakamlık bununla ilgili bize olumlu dönüş vermedi. Yazı olumlu gelmedi. Bununla ilgili bir istekte daha bulunuyoruz. Eğer ki bize olumlu dönüş olursa biz inşaat sahasını kolluk kuvveti vasıtasıyla boşaltacağız ve orada belediye gücüyle alınabilecek gerekli tedbirlerin alınmasını sağlayıp süreci takip edeceğiz. Bu işin yıkılamamasının sebebi yıkım noktasında değiliz. Takip edilmesi gereken bir takvim var. Bu takvim hem bizim hem karşı tarafın firma için takip ediliyor. Hukuk bunu emrettiği noktada hangi karar çıkarsa hepimiz onu uygulayacağız. Eğer yıkım kararı çıkarsa da biz bu kaçak yapıların yıkımını gerçekleştireceğiz.

Firma ile ilgili biz yapılan mühürlemeler sonrasında suç duyurusunda bulunduk. İlkini deniz dolgusuyla haziran ayında yapmıştık. Bununla ilgili suç duyurusunda bulunduk. Daha sonra ruhsat iptallerinden dolayı yaptığımız mühürlemelerde diğer suç duyurusunda bulunduk ardından firmanın 3 defa mühür fekki yapmasından dolayı suç duyurusunda bulunduk. Cumhuriyet Savcılığına toplam olarak 5 suç duyurusunda bulunmuş vaziyetteyiz."