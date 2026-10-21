Marmaris Devlet Hastanesinde idarecilere Atatürk büstü katkıları için plaket verildi

Marmaris Devlet Hastanesinde idarecilere Atatürk büstü katkıları için plaket verildiGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Marmaris Devlet Hastanesine Atatürk büstü ve tören alanı kazandırılmasına katkı sunan idarecilere plaket verildi. Başhekim Oğuzhan Şamil Erciyes, Başhekim Yardımcısı Dr. Mehmet Aziz Tunç ile İdari ve Mali İşler Müdürü İbrahim Karaahmetli'ye teşekkür plaketi takdim etti.
Marmaris Devlet Hastanesinde Atatürk büstü ve tören alanının oluşturulması sürecinde katkı sağlayan idarecilere teşekkür plaketi takdim edildi.
Hastane bünyesinde Atatürk büstü ve tören alanının kazandırılması amacıyla yürütülen çalışmalar ve sağlanan katkılardan dolayı plaket töreni düzenlendi.
Başhekim Oğuzhan Şamil Erciyes tarafından, yürütülen çalışmalara verdikleri destek ve katkılardan dolayı Başhekim Yardımcısı Dr. Mehmet Aziz Tunç ile İdari ve Mali İşler Müdürü İbrahim Karaahmetli'ye teşekkür plaketi verildi.
Başhekim Erciyes, tören alanının hastaneye kazandırılmasında emeği geçen idarecilere özverili çalışmalarından dolayı teşekkür ederek başarılarının devamını diledi.
Kaynak: AA
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