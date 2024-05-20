Marmaris'te 19 Mayıs coşkusu

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(MUĞLA)- 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı, Marmaris'te coşkuyla kutlandı.

Marmaris Belediyesi'nin 19 Mayıs'ta düzenlediği fener alayında binlerce vatandaş bayram coşkusuyla bir araya geldi. En çok eğlenenler ise gençler oldu.

Marmaris Belediye Başkanı Acar Ünlü, Marmaris Kaymakamı Nurullah Kaya, Aksaz Deniz Üs Komutanı Tuğamiral Neslim Eski'nin de katıldığı fener alayında vatandaşlar ellerinde bayraklarla yürüdü. Ketenci Otel önünde başlayan yürüyüş marşlar ve alkışlarla 19 Mayıs Gençlik Meydanı'na kadar devam etti.

200 metre uzunluğunda Türk Byrağı'nın açıldığı fener alayına vatandaşlar da evlerinin balkonlarından ve camlardan alkışlarla eşlik etti. Yaklaşık 45 dakika süren yürüyüş sonrasında Marmaris'in genç gruplarından Karşı Sokak'ın konseriyle bayram coşkusu devam etti. DJ Muzo'nun da sahne aldığı gece hep bir ağızdan söylenen İzmir Marşı ile sona erdi.