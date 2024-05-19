Marmaris'te 19 Mayıs coşkusu yaşandı - Son Dakika
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Marmaris'te 19 Mayıs coşkusu yaşandı

Marmaris'te 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı törenleri düzenlendi. Törenlerde dans, halk oyunları ve cimnastik gösterileri yapıldı.

19.05.2024 17:49
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(MUĞLA) - 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı, Marmaris'te törenlerle kutlandı. Şehir Stadı'ndaki törenlerde 105. yıl coşkusu yaşandı.

Milli Mücadele'nin başlangıcı olan, Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün Samsun'a çıkışının 105. yıl dönümü ve 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla tören düzenlendi.

Marmaris Belediye Başkanı Acar Ünlü, Meclis üyeleri, birim müdürleri, siyasi parti temsilcileri, sivil toplum kuruluşu temsilcileri ve vatandaşların katıldığı törende, Atatürk Anıtı'na çelenk konuldu, saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu. Daha sonra Şehir Stadı'ndaki kutlama törenine geçildi.

GENÇLER HÜNERLERİNİ SERGİLEDİ

Kaymakam Nurullah Kaya, Başkan Ünlü, Aksaz Deniz Üs Komutanı Tuğamiral Neslim Eski, Marmaris Cumhuriyet Başsavcısı Fatmagül Yörük, İlçe Jandarma Komutanı J. Yarbay Murat Çam ve çok sayıda vatandaşın katıldığı törende, Aksaz Deniz Üssü Bandosu geçit yaptı. İlçe Gençlik ve Spor Müdürü Cem Tuncel'in konuşma yaptığı törende öğrencilerin sunduğu dans, halk oyunları ve cimnastik gösterilerinin ardından 19 Mayıs ile ilgili resim, şiir ve kompozisyon yarışmalarında dereceye giren öğrencilere ödülleri verildi.

Tören sonunda sahaya inen protokol üyeleri, etkinlik programını üstlenen okulların yöneticilerini kutladı, onlarla hatıra fotoğrafı çekiktirdi.

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel Marmaris'te 19 Mayıs coşkusu yaşandı - Son Dakika

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