Marmaris'te 2025'e Yapay Kar Altında Giriş - Son Dakika
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Marmaris'te 2025'e Yapay Kar Altında Giriş

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Marmaris Belediyesi'nin düzenlediği yeni yıl konserinde binlerce kişi, yapay kar eşliğinde DJ Müfit Cessar ve Grup Rapsodi'nin sahne aldığı etkinlikte 2025'e merhaba dedi. Başkan Acar Ünlü, yeni yıl coşkusunu vatandaşlarla paylaşarak, gelecek yıl daha büyük etkinlikler düzenleyeceklerini açıkladı.

01.01.2025 16:38  Güncelleme: 22:34
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(MUĞLA) - Marmaris Belediyesi'nin düzenlediği yeni yıl konseri için 19 Mayıs Gençlik Meydanı'nı dolduran binlerce kişi, 2025'e, yapay kar altında, Rapsodi Grubu'nun şarkıları eşliğinde girdi.

19 Mayıs Gençlik Meydanı'nda kurulan Yeni Yıl Panayırı'nda 10 gün boyunca çeşitli etkinlikler düzenleyen Marmaris Belediyesi, yılın son gününde yeni yıl coşkusunu, ilçenin yerel sanatçıları DJ Müfit Cessar ve Grup Rapsodi konseri ile taçlandırdı. Programın ilk saatlerinde DJ Müfit Cessar hareketli şarkılarla meydana gelenleri eğlendirdi. Saat 22.00'da ise sahneye Grup Rapsodi çıktı.

Marmaris Belediye Başkanı Acar Ünlü de vatandaşlarla birlikte yeni yıla 'merhaba' dedi. Saatler gece yarısına yaklaşırken sahneye çıkan Başkan Ünlü, Grup Rapsodi ekibine teşekkür ederek, çiçek takdim etti. Vatandaşların yeni yılını kutlayan Ünlü, "Yeni yıla yeni heyecanlar, yeni umutlarla gideceğiz. İnşallah 2025 yılı hepimiz için 2024'ten daha iyi olur. Sağlık, mutluluk, Marmaris'imize bol işler getirir" diye konuştu.

Gelecek yıl çok daha büyük ve farklı bir yeni yıl panayırı düzenleneceklerini sözlerine ekleyen Ünlü, Marmaris'in sanatçılarını halkla buluşturmaya devam edeceklerini de dile getirdi. Alanı dolduran vatandaşlarla birlikte 10'dan geriye sayarak yeni yıla giren Ünlü, 2025'in ilk şarkısını da sanatçılarla birlikte söyledi.

Meydandaki etkinlik, DJ performansıyla geç saatlere kadar devam etti.

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel Marmaris'te 2025'e Yapay Kar Altında Giriş - Son Dakika

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