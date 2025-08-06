Marmaris\'te 34 Kaçak Göçmen Kurtarıldı

MUĞLA'nın Marmaris ilçesi açıklarında 20 kaçak göçmen yakalanırken, aynı gün Söğüt Sahili bölgesinde mahsur kalan 14 kaçak göçmen kurtarıldı.

Devriye görevi yürüten Sahil Güvenlik Komutanlığı'na bağlı TCSG-904 ve KB-74 numaralı botlar tarafından önceki gün, saat 10.30 sıralarında hareket halinde olan fiber karinalı lastik bir botta kaçak göçmenler olduğu tespit edildi. Müdahale sonucunda botla karaya çıkan, aralarında 9 çocuğunda bulunduğu 20 kaçak göçmen yakalandı.

Aynı gün saat 11.30 sıralarında Sahil Güvenlik Komutanlığı Söğüt Sahili'nde yardım talebinde bulunan kaçak göçmenler bulunduğu ihbarı alındı. Bölgeye TCSG-702 gemisi ile KB-113 botu sevk edildi. Operasyona Bozburun Jandarma Karakol Komutanlığı personeli de destek verdi. Ekiplerin koordineli çalışması sonucu karadan ulaşımın mümkün olmadığı Söğüt Sahili'ndeki aralarında 8 çocuğun da bulunduğu 14 kaçak göçmen kurtarıldı. Toplam 34 kaçak göçmen işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi'ne teslim edildi.