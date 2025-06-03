Marmaris'te 5,8 Büyüklüğünde Deprem

(MUĞLA) - Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras, Marmaris ilçesi açıklarında meydana gelen 5,8 büyüklüğündeki depremde an itibarıyla herhangi bir olumsuzluğun olmadığını bildirdi. Aras, belediye ekiplerinin teyakkuz halinde olduğunu aktardı.

Akdeniz'de Muğla'nın Marmaris ilçesi açıklarında 5,8 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. AFAD, depremin Muğla, Aydın, Denizli, Manisa ve İzmir illerinde hissedildiğini duyurdu.

Başkan Aras, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Marmaris'e yaklaşık 10 km mesafede meydana gelen 5.8 büyüklüğündeki deprem, ilimiz genelinde hissedildi. An itibarıyla birimlerimize olumsuz herhangi bir ihbar ulaşmadığı bilgisini aldım. Ekiplerimiz teyakkuz halinde görevlerinin başında. Tüm hemşehrilerime geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Hepimize geçmiş olsun." ifadelerini kullandı.