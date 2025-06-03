Marmaris'te 5.8 Büyüklüğünde Deprem

(MUĞLA) - Muğla Valisi İdris Akbıyık, Marmaris ilçesi açıklarında meydana gelen 5,8 büyüklüğündeki depremde an itibariyle herhangi bir olumsuzluğun olmadığını bildirdi.

Akdeniz'de Muğla'nın Marmaris ilçesi açıklarında 5,8 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Deprem çevre illerden de hissedildi.

Vali Akbıyık, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Marmaris açıklarında meydana gelen 5.8 büyüklüğündeki deprem nedeniyle an itibarıyla, ilimizde olumsuz bir durum bulunmamaktadır. Saha tarama çalışmaları devam etmektedir. Tüm vatandaşlarımıza geçmiş olsun." ifadelerini kullandı.