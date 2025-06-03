Muğla'daki 5,8'lik deprem anı kamerada - Son Dakika
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Muğla'daki 5,8'lik deprem anı kamerada

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Muğla\'daki 5,8\'lik deprem anı kamerada
03.06.2025 05:09
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Muğla\'daki 5,8\'lik deprem anı kamerada
Haber Videosu

Muğla'nın Marmaris ilçesi açıklarında meydana gelen 5.8 büyüklüğündeki deprem anı, güvenlik kameralarına ve cep telefonu kameralarına yansıdı. Görüntülerde sarsıntının etkisiyle vatandaşların panikle kaçtığı anlar dikkat çekti.

Muğla'nın Marmaris ilçesi açıklarında meydana gelen 5.8 büyüklüğündeki deprem, bazı evlerin güvenlik kameralarına yansıdı. Görüntülerde, deprem sırasında bir kedinin zıpladığı avizenin sallandığı yer alırken, ayrıca deprem sırasında güvenlik kamerasındaki ses de dikkat çekti. Ayrıca, Marmaris'teki bir restoranın güvenlik kamerasına da yansıyan görüntülerde, deprem anında vatandaşların kaçtığı anlar yer aldı.

DEPREM ANINI CEP TELEFONU KAMERASIYLA KAYDETTİ

Öte yandan bir kişi ise İzmir'de de hissedilen deprem anlarını, evinde bulunduğu sırada cep telefonu kamerasıyla kaydetti. Görüntüde avize sallanırken, cep telefonu ile görüntü çeken kişinin 'Evet hayırlı geceler arkadaşlar, az önce deprem oldu. Hala sallanıyoruz' dediği anlar yer aldı.

"BU UZUN SÜRDÜ VE DAHA ŞİDDETLİYDİ"

Marmaris'te oturan Demet Kızıl da depremde yaşadıklarını anlattı. Kızıl, Marmaris'te küçük sarsıntılara alışkın olduklarını ve bu depremin şiddetli olduğunu ifade ederek, "Birden gürültü ile uyandım, sallanmanın geçmesini bekledim yataktan kalkmak için, aşağıya indim hemen, sokaklar doluydu. Panik havası geçince insanlar evine döndü. Marmaris olarak küçük sallantılara alışkınız, bu uzun sürdü ve daha şiddetliydi. Duyduğum kadarıyla kendini balkondan atanlar olmuş. Herkese geçmiş olsun" dedi.

Kaynak: DHA

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Son Dakika Güncel Muğla'daki 5,8'lik deprem anı kamerada - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (11)

  • Mehmet Yavuz:
    ALLAH YOLUNU UNUTTU TÜRK MİLLETİ, ÖLÜMDEN KORKMAYA BAŞLADILAR 89 52 Yanıtla
  • 123456:
    Geçmiş olsun Türkiyem.Allah daha büyüğün den sakındırsın. 60 4 Yanıtla
  • 6490203:
    geçmiş olsun 33 2 Yanıtla
  • Abuzer Yavuz:
    maraş depreminde sanki yer ikiye ayrılıyor ve tekrar birleşiyordu 23 2 Yanıtla
  • Osman A:
    Çok geçmiş olsun... 22 3 Yanıtla
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