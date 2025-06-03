Marmaris'te 5,8 Büyüklüğünde Deprem

(MUĞLA) - Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Marmaris ilçesi açıklarında meydana gelen 5,8 büyüklüğündeki depreme ilişkin, "Depremden etkilenen tüm vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum" dedi.

Akdeniz'de Muğla'nın Marmaris ilçesi açıklarında 5,8 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Deprem çevre illerden de hissedildilirken, 14 yaşında bir çocuk panik atak geçirerek hayatını kaybetti. Ticaret Bakanı Ömer Bolat, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, şu ifadelere yer verdi:

"Akdeniz açıklarında meydana gelen ve Marmaris-Muğla başta olmak üzere çevre illerimizde hissedilen depremden etkilenen tüm vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Rabbim ülkemizi ve milletimizi her türlü afetten, felaketten muhafaza eylesin."