Marmaris'te Armutalan İmar Planları Oy Birliğiyle Kabul Edildi

(MUĞLA)- Marmaris Belediye Meclisi'nde askı süreci tamamlanan Armutalan'ın yeni imar planlarıyla ilgili itirazlar görüşüldü ve son hali verilen planlar oy birliğiyle kabul edildi. Muğla Büyükşehir Belediye Meclisi'nde de kabul edildikten sonra uygulamaya geçilecek.

Marmaris Belediyesi, yaklaşık 8 yıl önce mahkeme kararı ile iptal edilen Armutalan uygulama imar planlarının tekrar çıkması için önemli bir adım atmıştı. Muğla Büyükşehir Belediye Meclisi'nin 9 Nisan 2024 tarihinde onayladığı Armutalan, Camiavlu, Sinan ve Siteler Mahalleleri 1/5000 Ölçekli Nazım İmar Planı'na göre hazırlanan 1/1000 ölçekli planlar Marmaris Belediye Meclisi'nin Ekim ayı toplantısında gündeme gelmişti. Oy birliği ile kabul edilen 1/1000 ölçekli uygulama imar planları, askıya alınmıştı.

1 ay boyunca askıda kalan planlar itiraz süresinin ardından Marmaris Belediye Meclisi'nde tekrar görüşüldü. Plana yapılan itirazların değerlendirildiği imar komisyonu raporunun görüşüldüğü Mart ayı toplantısında İmar Komisyonu Başkanı Ahmert İnoğlu, raporu Meclis'e sundu. Söz konusu imar komisyonu raporu oy birliğiyle kabul edildi. Muğla Büyükşehir Belediye Meclisi'ne gönderilen planlar burada da kabul edildikten sonra uygulanmaya başlanacak.

Planlarla ilgili atılan adımların çok önemli olduğunu söyleyen Marmaris Belediye Başkanı Acar Ünlü, "Bir aylık askı süresi tamamlanan Armutalan, Camiavlu, Sinan ve Siteler Mahalleleri 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı'na yapılan itirazları görüşerek karara bağladık ve oy birliği ile Muğla Büyükşehir Belediye Meclisi'ne havale ettik. Burada da kabul edildikten sonra hayata geçecek planlar ilçemizin çok önemli bir sorununa da çözüm olacak. Katkı sunan tüm meclis üyelerimize teşekkürlerimi sunar, hayırlı olmasını dilerim" dedi.