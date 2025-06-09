Marmaris'te Bayramlaşma Programı Düzenlendi

(MUĞLA) - Marmaris Belediyesi tarafından Kültür ve Sanat Evi'nde bayramlaşma programı düzenlendi. Bayramı buruk kutladıklarını söyleyen Belediye Başkanı Acar Ünlü, "Umutluyuz, dualarımız Ferdi Başkanımızla. Ayağa kalkıp çok sevdiği Manisa'ya tekrar hizmet edeceğine inanıyoruz" dedi.

Kültür ve Sanat Evi'nde düzenlenen bayramlaşmaya, Ünlü de katılarak konuklarla bir araya geldi. Aynı gün evinde geçirdiği kaza sonucu ağır yaralanan Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek'in tedavi gördüğü hastaneyi ziyaret ederek CHP Genel Başkanı Özgür Özel ve Ferdi Zeyrek'in ailesi ile görüşen Ünlü, güzel haberler beklediklerini belirterek, "Umutluyuz, dualarımız Ferdi Başkanımızla. Ayağa kalkıp çok sevdiği Manisa'ya tekrar hizmet edeceğine inanıyoruz" diye konuştu.

Ünlü, "Bu özel günlerde bir araya gelmek, birlikte gülümsemek, birbirimize iyi dileklerde bulunmak çok kıymetli. Hep birlikte nice bayramlara ulaşmak dileğiyle, katılan tüm komşularımıza teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.