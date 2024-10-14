Marmaris'te Bıçaklı Kavga: 2 Tutuklama

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Muğla'nın Marmaris ilçesinde çıkan bıçaklı kavgaya ilişkin gözaltına alınan 3 şüpheliden 2'si tutuklandı.

Tepe Mahallesi'nde iki grup arasında sokakta yaşanan bıçaklı kavgayla ilgili Marmaris Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekiplerince gözaltına alınan V.A, D.T. ve B.E. işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Cumhuriyet savcılığında sorgulanan şüphelilerden B.E, serbest bırakılırken V.A. ve D.T, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.