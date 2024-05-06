Marmaris'te Hıdırellez Coşkusu

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(MUĞLA) - Bolluğun ve bereketin müjdecisi Hıdırellez, Marmaris'te coşku ile kutlandı. Marmaris Belediyesi'nin organize ettiği etkinliklerde vatandaşlar sahilde yakılan ateşlerin üzerinden atladı ve dilek diledi.

Marmaris Belediyesi, Hıdırellez dolayısı ile eğlence düzenledi. Halk plajında düzenlenen etkinlik dün akşam saat 20.00'de başladı. DJ Muzo'nun müzik performansı eşliğinde dans eden vatandaşlar rengarenk bezlere dileklerini yazarak belediye tarafından hazırlanan ağaca astıktan sonra yakılan ateşlerin üzerinden atladı.

Belediye Başkanı Acar Ünlü de meclis üyeleriyle geceye katıldı. Hıdırellez ateşinin üzerinden atlayıp dilek dileyen Başkan Ünlü, gece boyunca vatandaşlarla fotoğraf çektirdi. Marmarislilerin yoğun ilgi gösterdiği geceye yaklaşık 2 bin kişi katıldı.