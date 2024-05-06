Marmaris'te Hıdırellez Coşkusu - Son Dakika
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Marmaris'te Hıdırellez Coşkusu

Marmaris Belediyesi'nin düzenlediği etkinliklerde vatandaşlar Hıdırellez'i coşkuyla kutladı. Sahilde yakılan ateşlerin üzerinden atlayan ve dilek dileyen vatandaşlar, renkli bezlere dileklerini yazarak ağaca astı.

06.05.2024 13:09  Güncelleme: 13:13
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(MUĞLA) - Bolluğun ve bereketin müjdecisi Hıdırellez, Marmaris'te coşku ile kutlandı. Marmaris Belediyesi'nin organize ettiği etkinliklerde vatandaşlar sahilde yakılan ateşlerin üzerinden atladı ve dilek diledi.

Marmaris Belediyesi, Hıdırellez dolayısı ile eğlence düzenledi. Halk plajında düzenlenen etkinlik dün akşam saat 20.00'de başladı. DJ Muzo'nun müzik performansı eşliğinde dans eden vatandaşlar rengarenk bezlere dileklerini yazarak belediye tarafından hazırlanan ağaca astıktan sonra yakılan ateşlerin üzerinden atladı.

Belediye Başkanı Acar Ünlü de meclis üyeleriyle geceye katıldı. Hıdırellez ateşinin üzerinden atlayıp dilek dileyen Başkan Ünlü, gece boyunca vatandaşlarla fotoğraf çektirdi. Marmarislilerin yoğun ilgi gösterdiği geceye yaklaşık 2 bin kişi katıldı.

Kaynak: ANKA

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