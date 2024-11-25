Marmaris'te Kadına Yönelik Şiddet Paneli Düzenlendi - Son Dakika
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Marmaris'te Kadına Yönelik Şiddet Paneli Düzenlendi

Marmaris\'te Kadına Yönelik Şiddet Paneli Düzenlendi

Marmaris Belediyesi, 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü dolayısıyla bir panel düzenledi. Panelde, artan erkek şiddeti hukuki, psikolojik ve sosyolojik açıdan ele alındı. Belediye Başkanı Acar Ünlü, sorunların çözümü için toplumsal eylemin önemine vurgu yaptı.

25.11.2024 18:14  Güncelleme: 18:35
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(MUĞLA)- Marmaris Belediyesi, 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü dolayısıyla panel düzenledi. Belediye Başkanı Acar Ünlü'nün de katıldığı panelde son yıllarda artan erkek şiddeti hukuki, psikolojik ve sosyolojik açıdan ele alındı.

25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü dolayısıyla şiddetin her türüne karşı çözüm önerilerini güçlendirmek amacıyla Marmaris'te 'şiddet' konulu bir panel düzenlendi. Marmaris Belediyesi ev sahipliğinde düzenlenen panelde kadına şiddet farklı açılardan ele alındı. Son yıllarda artan erkek şiddeti hukuki, psikolojik ve sosyolojik açıdan masaya yatırıldı.

Doç. Dr. Didem Işıksal'ın moderatörlüğündeki panele Avukat Füsun Ünlüsoy, Yeni Sayfa Gazetesi Sahibi Arzu Barışkaner, Marmaris Belediyesi psikoloğu İmge Bulut, Marmaris Kadın Kooperatifi Başkanı İlkay Gözen, Kent Konseyi Kadın Meclisi Temsilcisi Ayla Akıncı, Farkındalık ve İyi Yaşam Danışmanı Özgür Taşkıran Konaç, Marmaris Kadın Dayanışma Platform Temsilcisi Gülşah Deniz Kılıç konuşmacı olarak katıldı.

"Bazı kalıpların cinsiyet ayrımından kurtulmasını sağlayarak çözüm için ilerleyebiliriz"

Panelin açılışında konuşan Belediye Başkanı Acar Ünlü, kadına yönelik şiddetin ve kadın cinayetlerinin en önemli toplumsal sorunlardan biri olduğunu belirterek "Bu tek başına sadece panelistlerin konuşarak, ideallerin ortaya atılarak halledilebilecek bir sorun değil. Hep birlikte eylem koyarak, fikirlerimizi düşüncelerimizi hayata geçirerek çözebileceğimiz konular. O yüzden hepinizin katılımı, katkıyı çok önemsiyoruz. İlk adım olarak dilimizi değiştirerek, bazı kalıpların cinsiyet ayrımından kurtulmasını sağlayarak çözüm için ilerleyebiliriz" dedi.

Panele katılanlara günün hatırası olarak turuncu çiçek ve çanta hediye edildi.

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel Marmaris'te Kadına Yönelik Şiddet Paneli Düzenlendi - Son Dakika

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