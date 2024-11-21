Marmaris'te Kadına Yönelik Şiddete Karşı Panel Düzenlenecek - Son Dakika
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Marmaris'te Kadına Yönelik Şiddete Karşı Panel Düzenlenecek

Marmaris\'te Kadına Yönelik Şiddete Karşı Panel Düzenlenecek

Marmaris Belediyesi, 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü dolayısıyla önemli bir panel düzenliyor. Panelde kadın, aile ve toplum ilişkileri ele alınacak.

21.11.2024 10:58  Güncelleme: 11:00
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(MUĞLA)- Marmaris Belediyesi, 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü dolayısıyla 'şiddet' konulu bir panel düzenlenecek.

Marmaris Belediyesi, 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü dolayısıyla panel düzenleyecek. Panelde kadın, aile ve toplum ilişkileri konuşulacak. Doç. Dr. Didem Işıksal'ın moderatörlüğündeki panele, Avukat Füsun Ünlüsoy, Yeni Sayfa Gazetesi İmtiyaz Sahibi Arzu Barışkaner, Marmaris Belediyesi psikoloğu İmge Bulut, Marmaris Kadın Kooperatifi Başkanı İlkay Gözen, Kent Konseyi Kadın Meclisi Temsilcisi Ayla Akıncı, Farkındalık ve İyi Yaşam Danışmanı Özgür Taşkıran Konaç, Marmaris Kadın Dayanışma Platform Temsilcisi Gülşah Deniz Kılıç konuşmacı olarak katılacak.

Şiddetin her türüne karşı çözüm önerilerini dile getirmek ve değerlendirmek amacıyla düzenlenecek panel, 25 Kasım Pazartesi günü saat 13.00'te Armutalan Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilecek.

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel Marmaris'te Kadına Yönelik Şiddete Karşı Panel Düzenlenecek - Son Dakika

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