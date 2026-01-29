Marmaris Belediyesi Ekipleri, İçmeler'de Sel Sonrası Sahaya İndi - Son Dakika
Marmaris Belediyesi Ekipleri, İçmeler'de Sel Sonrası Sahaya İndi

29.01.2026 11:04  Güncelleme: 12:14
Marmaris Belediyesi ekipleri, İçmeler'de meydana gelen sel sonrası temizlik çalışmaları yaparak evlerde hasar tespiti gerçekleştirdi. Selin getirdiği çamur ve atıklar temizlenirken, vatandaşların mağduriyetinin azaltılması için gerekli önlemler alındı.

(MUĞLA) - Marmaris Belediyesi ekipleri, İçmeler'de sağanak yağış sonrası meydana gelen selin ardından sahaya inerek evlerde temizlik, sokaklarda yıkama ve hasar tespit çalışması yaptı.

Marmaris Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri, İçmeler Mahallesi'nde yaşanan sel nedeniyle bölgede kapsamlı bir çalışma gerçekleştirdi. Selden etkilenen evlerin temizliğine destek veren ekipler, cadde ve sokaklarda yıkama çalışması yaparak çevre ve halk sağlığını tehdit edebilecek olumsuzlukların önüne geçti.

Hasar tespit çalışması yapıldı

Selin getirdiği çamur, taş ve atıklar ekipler tarafından temizlenirken, bölgede ve evlerde hasar ve ihtiyaç tespitleri de yapıldı. Vatandaşların mağduriyetinin en aza indirilmesi için gereken çalışmaların hızla yapılacağı kaydedildi. Farklı kurumların sorumluluk alanında kalan sorunlar da hızlı bir biçimde ilgili kuruma iletilerek çözüme kavuşturulması sağlandı.

Öte yandan, Turunç sahiline vuran inek de Marmaris Belediyesi ekipleri tarafından gerekli önlemler alınarak bulunduğu yerden kaldırıldı. İnek, ilgili mevzuat ve kurallar çerçevesinde uygun şekilde gömülerek çevre ve insan sağlığı açısından risk oluşturmasının önüne geçildi.

Kaynak: ANKA

12:58
