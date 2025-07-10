Muğla'nın Marmaris ilçesinde bir evin istinat duvarından düşen otomobildeki 1 kişi öldü, 4 kişi yaralandı.
E.Ü'nün kullandığı 26 AKA 740 plakalı otomobil, Turunç Mahallesi'nde kontrolden çıkıp istinat duvarını aşarak evin bahçesine düştü. Kazada, sürücü ile otomobildeki 4 kişi yaralandı.
İhbar üzerine kaza yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerince hastaneye kaldırılan yaralılardan Z.K, müdahaleye rağmen hayatını kaybetti.
Diğer yaralıların ise tedavilerinin devam ettiği öğrenildi.
Son Dakika › Güncel › Marmaris'te Trafik Kazası: 1 Ölü, 4 Yaralı - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?