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Marmaris'te uyuşturucu operasyonu: 4 kilo 690 gram skunk ele geçirildi - Son Dakika
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Marmaris'te uyuşturucu operasyonu: 4 kilo 690 gram skunk ele geçirildi

Muğla'nın Marmaris ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 4 kilo 690 gram skunk ele geçirildi, bir şüpheli gözaltına alındı. Operasyonda ayrıca 14 kök kenevir bitkisi, 3 kenevir yetiştirme kabini, 9 raylı led büyütme lambası, 6 vantilatör, 3 zamanlayıcı, 3 öğütme aparatı ve Osmanlı dönemine ait sikke de bulundu.

Marmaris\'te uyuşturucu operasyonu: 4 kilo 690 gram skunk ele geçirildi
25.01.2024 - 17:05,  Güncelleme: 17:07
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Muğla'nın Marmaris ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 4 kilo 690 gram skunk ele geçirildi, bir şüpheli gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, Marmaris İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri A.S'nin kenevir yetiştirdiği bilgisi üzerine çalışma başlattı.

Şüphelinin evinde ve 2 prefabrik konteynerinde yapılan aramalarda, 4 kilo 690 gram skunk, 14 kök kenevir bitkisi, 3 kenevir yetiştirme kabini, 9 raylı led büyütme lambası, 6 vantilatör, 3 zamanlayıcı, 3 öğütme aparatı ve Osmanlı dönemine ait sikke ele geçirildi.

A.S. jandarma ekiplerince gözaltına alındı.

Kaynak: AA
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