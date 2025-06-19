Muğla'nın Marmaris ve Datça ilçesi açıklarında 44 düzensiz göçmen kurtarıldı, göçmen kaçakçısı olduğu iddiasıyla yakalanan şüpheli gözaltına alındı.
Sahil Güvenlik Komutanlığının internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, Marmaris açıklarında can sallarında düzensiz göçmenler olduğu bilgisi üzerine bölgeye Sahil Güvenlik gemisi görevlendirildi.
Ekipler, Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına itilen 2 can salındaki 21 düzensiz göçmeni kurtardı.
Göçmen kaçakçısı olduğu iddiasıyla yakalanan şüpheli de gözaltına alındı.
Datça ilçesi açıklarında ise Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına itilen lastik bot içerisindeki 23 düzensiz göçmen kurtarıldı.
Yabancı uyruklular, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.
Son Dakika › Güncel › Marmaris ve Datça'da 44 Göçmen Kurtarıldı - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?