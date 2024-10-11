Mars İçin Yenilikçi Batarya Geliştirildi - Son Dakika
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Mars İçin Yenilikçi Batarya Geliştirildi

Çinli bilim insanları, Mars atmosferinden enerji üretebilen dayanıklı bir batarya geliştirdi.

11.10.2024 22:16
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Çinli bilim insanlarının Mars'taki atmosfer tarafından şarj edilebilen ve Mars'ın zorlu koşullarına dayanabilen bir batarya geliştirdiği bildirildi.

South China Morning Post Gazetesi'nin haberine göre, Çin Bilim ve Teknoloji Üniversitesi araştırmacıları, geliştirilen pilin 1350 saatten fazla (iki Mars ayı) çalışabildiğini açıkladılar.

Mars'taki atmosfer tarafından şarj edilebilen ve zorlu koşullara karşı dayanıklı olduğu kaydedilen batarya gece ve gündüz sıfırdan 60 derecelere kadar değişen koşullarda işlevsel kalabiliyor.

Yeni geliştirilen bul pil, normal piller gibi enerji depolamazken kimyasallarla sürekli reaksiyona girerek elektrik üretebiliyor, güneş ve nükleer enerji kaynakları tarafından da şarj edilebiliyor.

Çin Bilim ve Teknoloji Üniversitesinde araştırmacı olan Xiao Xu, bataryanın çalışma şekline dair yaptığı açıklamada, bataryanın Mars atmosferindeki karbondioksit, oksijen ve karbonmonoksiti "enerji" olarak kullanabildiğini söyledi.

Söz konusu bataryaların uydu fırlatma maliyetlerini azaltacağına dikkati çeken Xiao, bunun uzay görevleri için faydalı olacağını dile getirdi.

Kaynak: AA

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