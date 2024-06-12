Mart 2024 TUS Yerleştirme Sonuçları Açıklandı - Son Dakika
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Mart 2024 TUS Yerleştirme Sonuçları Açıklandı

Mart 2024 TUS'un yerleştirme sonuçları açıklandı. Yaklaşık 10 bin uzmanlık kontenjanı açılan sınavda, giren adayların yaklaşık yarısı uzmanlık alanına yerleşti. En çok tercih edilen bölüm Dermatoloji olurken en az tercih edilen bölüm Çocuk Cerrahisi oldu. Ankara Tabip Odası'nın bilgilendirmesine göre, bazı branşlarda kontenjanlar tamamen dolarken, bazı branşlarda ise boş kontenjanlar bulunmaktadır.

12.06.2024 13:38
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(ANKARA) - Mart 2024'te yapılan ve yaklaşık 23 bin adayın girdiği TUS'un yerleştirme sonuçları açıklandı. Yaklaşık 10 bin uzmanlık kontenjanı açılan sınavda, giren adayların yaklaşık yarısı uzmanlık alanına yerleşti. Yerleştirme sonuçlarına göre, en çok tercih edilen bölüm Dermatoloji olurken en az tercih edilen bölüm Çocuk Cerrahisi oldu.

Ankara Tabip Odası'nın Mart 2024 TUS Yerleştirmeleri Bilgi Notu'na göre, Çocuk Cerrahisi kontenjanlarının yüzde 60'ı, Pediatrik branşın yarısından fazlası, Genel Cerrahi ve Göğüs Cerrahisi kontenjanlarının ise yaklaşık yüzde 40'ı dolduruldu.

Kalp ve Damar Cerrahisi, Beyin ve Sinir Cerrahisi, Kadın Hastalıkları ve Doğum ile Acil Tıp branşlarında ise yaklaşık yüzde 25'i, İç Hastalıkları alanında ise kontenjanların yaklaşık yüzde 20'si boş kaldı.

Diğer yandan, Dermatoloji, Plastik Cerrahi, Çocuk Psikiyatrisi, Nükleer Tıp ve Sualtı Hekimliği alanlarında kontenjanlar tamamen, Radyoloji, Göz Hastalıkları, Kulak Burun Boğaz ve Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon branşlarında kontenjanlarda da yüzde 99.3 oranında doldu.

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel Mart 2024 TUS Yerleştirme Sonuçları Açıklandı - Son Dakika

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