Martıların balık kavgası kamerada

VAN - Van Gölü'nde yaşayan endemik tür olan inci kefali, yumurtalarını bırakmak için tatlı su yataklarına yaptıkları muhteşem göç devam ederken balıkları avlamaya çalışan martıların birbirleri ile kavgasında ilginç görüntüler ortaya çıkmasına neden oluyor.

Dünyada sadece Van Gölü'nde yaşayan ve üreme döneminde tatlı sulara göç eden inci kefalinin engel tanımayan muhteşem yolculuğu devam ederken, martılar ise rahatça ulaştıkları avlarını kapma yarışına giriyor. Kimi zaman birbiriyle mücadele eden kimi zaman da dakikalarca derelerdeki taşların üzerinde bekleyen martıların avı, ilginç görüntüler oluşturuyor. Yumurtlama döneminde göle akan tatlı suyun akışının tersine yüzerek engelleri aşmaya çalışan inci kefalinin martılar tarafından avlanması ilginç görüntüler ortaya çıkmasına neden oluyor. Martıların, av sırasında birbirlerine karşı verdikleri mücadele ise ilginç görüntüler oluşturuyor. Göçün en yoğun izlenebildiği Erciş ilçesindeki balık bendine gelen martılar, yumurtaları bırakıp geri geç dönen balıkları avlamak için birbirleri ile kıyasıya kavga etmeleri, bölgeye gelen vatandaşlar tarafından ilgiyle izleniyor.