Masal Ece Buruk, Budva\'da 75 kiloda rakiplerini nakavtla yenip Avrupa şampiyonu oldu

MANİSA'da ağabeyi Efe Buruk'un (19) antrenmanlarını izlerken ilgi duyduğu boks sporuna 9 yaşında başlayan Masal Ece Buruk (16), Karadağ'ın Budva kentinde düzenlenen Yıldızlar Avrupa Boks Şampiyonası'nda rakiplerini nakavt ederek şampiyonluğa ulaştı. Masal Ece, yeni hedefinin dünya ve olimpiyat şampiyonluğu olduğunu söyledi.

Manisa'da yaşayan Masal Ece Buruk, 7 yıl önce ağabeyi Efe Buruk'un antrenmanlarını izlerken boks sporuna merak saldı. Kendisinin de bu sporu yapmak istediğini annesine söyledi. Bırakmayıp, sürekli yapması koşuluyla annesinden de onay çıktı. Bunun üzerine Masal Ece Buruk, 9 yaşındayken ilk kez ringe çıkarak antrenmanlara başladı.

3 YIL ÜST ÜSTE TÜRKİYE İKİNCİSİ OLDU

Boks kariyerinde ilk önemli derecesini 2023 yılında elde eden Masal Ece Buruk, Kars'ta düzenlenen Üst Minikler Türkiye Şampiyonası'nda ikinci oldu. 2024 yılında aynı kategoride bir kez daha Türkiye ikinciliği elde eden genç sporcu, 2025 yılında Samsun'da düzenlenen Yıldızlar Türkiye Şampiyonası'nda 63 kiloda mücadele ederek yine ikincilik kürsüsüne çıktı. Üst üste 3 yıl Türkiye ikincisi olan Buruk, bu sonuçların ardından hedefinden vazgeçmedi. Buruk; daha fazla çalışarak bu yıl temmuz ayında Amasya'da düzenlenen Yıldızlar Türkiye Şampiyonası'nda altın madalyanın sahibi oldu.

FENERBAHÇE'YE TRANSFER OLDU

2019 yılından bu yana antrenör Yahya Aslan ile çalışan Masal Ece Buruk, mayıs ayında Fenerbahçe Spor Kulübü'ne transfer oldu. Antrenmanlarını Manisa'da antrenörü eşliğinde sürdüren Buruk, sarı-lacivertli kulübün sporcusu olarak Milli Takım formasıyla 1-12 Ekim arasında Karadağ'ın Budva şehrinde düzenlenen Yıldızlar Avrupa Boks Şampiyonası'nda 75 kiloda mücadele etti. Çıktığı karşılaşmalarda rakiplerini nakavtla yenerek Avrupa şampiyonluğuna ulaşan Buruk, elde ettiği başarıyla hem ailesini hem antrenörünü hem de kendisine destek veren kulübünü ve Manisa'yı gururlandırdı.

'ARKADAŞLARIM BENİMLE BİRLİKTE AĞLADI'

Avrupa şampiyonluğunun kendisi için büyük bir gurur olduğunu belirten Masal Ece Buruk, "Çok çalıştık, çok istedik. Hocam da ben de çok çalıştık, çok çabaladık. Çok mutluyum, gururluyum. Takımım Fenerbahçe'yi ve Yahya Hocamı sevindirdiğim için ayrıca çok mutluyum. Arkadaşlarım da şampiyon olduğumda sevinçten benimle birlikte ağladı. Sanki kendileri şampiyon olmuş gibi sevindiler. Onlara da çok teşekkür ediyorum. Hep arkamdaydılar" dedi.

'KIZ ÇOCUKLARININ SALONA GELMESİ BENİ MUTLU EDİYOR'

Boks salonunda kız çocuklarının sayısının artmasının kendisini ayrıca mutlu ettiğini ifade eden Masal Ece Buruk, "Özellikle salonda kız çocuklarını gördüğümde çok mutlu oluyorum. Çünkü ben bir şeyler başardıkça, bizim salona gelen kızlar da çoğalıyor. Onları burada gördüğümde daha mutlu oluyorum. Onlarla birlikte çalışıyoruz. Bundan sonraki hedefim artık gençler kategorisinde mücadele etmek. Öncelikle gelecek yıl yapılacak Türkiye Şampiyonası'nda şampiyon olup, Avrupa şampiyonluğumu korumak istiyorum. Daha sonra dünya ve olimpiyatlarda şampiyon olup, ülkeme madalya kazandırmak istiyorum. En büyük hedefim; olimpiyatlarda Türkiye'ye altın madalya getirmek ve Manisa'mızı gururlandırmak. Türkiye'ye o madalyayı getireceğime söz veriyorum" diye konuştu.

'HEDEFİMİZ OLİMPİYAT ŞAMPİYONLUĞU'

Masal Ece Buruk'un antrenörü Yahya Aslan (37) ise 11 yıldır Manisa'da boks antrenörlüğü yaptığını belirterek, sporcusu Masal Ece'nin başarısından gurur duyduğunu söyledi. Aslan, "Ece sonuna kadar hak ederek buralara geldi. Yıllardır birlikte çalışıyoruz. Yol kazaları oldu mu, evet oldu. Ama bu sene çok şükür hem Fenerbahçe'ye transfer oldu hem de milli takımımız ile Avrupa'da şampiyonluk yaşayarak bu gururu bize yaşattı. Kendisiyle gurur duyuyorum. Bundan sonraki hedeflerimiz doğrultusunda çalışmaya devam edeceğiz" dedi. Gelecek yıl gençler kategorisinde mücadele edecek olan Buruk'un hedeflerini anlatan Aslan, "Orada da Türkiye şampiyonluğu, ardından Avrupa ve dünya şampiyonluğu hedefimiz var. En büyük hedefimiz tabii ki olimpiyat şampiyonluğu. Allah nasip ederse bir gün onu da Manisa'ya getireceğiz. Bu doğrultuda çalışmaya devam ediyoruz" diye konuştu.