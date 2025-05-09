Matematik Öğretmeni Gazeteci Oldu - Son Dakika
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Matematik Öğretmeni Gazeteci Oldu

Sultan Ağyar, mezuniyetinde gerçeklerin peşinden koşacaklarına dair güçlü bir konuşma yaptı.

09.05.2025 13:06
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(ANKARA) – Hacı Bayram Veli Üniversitesi, İletişim Fakültesi'ni ve Gazetecilik Bölümü'nü birincilikle tamamlayan matematik öğretmeni 47 yaşındaki Sultan Ağyar, mezuniyet töreninde yaptığı konuşmada, Türkiye Cumhuriyet'nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk'ü, Ahmet Taner Kışlalı'yı ve Uğur Mumcu'yu anarak, "Bu ülkenin anlatılmamış hikayeleri, duyulmamış sesleri ve ortaya çıkarılmayı bekleyen gerçekleri var. Biz bu sıralarda sadece sınavlara hazırlanmadık, soru sormanın rahatsız edici bulunduğu bir dünyada ısrarla soru sormayı, eleştirmeyi öğrendik. Bir duruş, bir ağırlık yüklendik omuzlarımıza. Korkularla büyütüldüğümüz bu coğrafyada bizler yalanların arkasında değil, gerçeklerin yanında durmaya ant içiyoruz. Bugünden sonra hiçbir kötülük rahat uyuyamayacak" dedi.

Sultan Ağyar, 2000 yılında Ankara Üniversitesi Fen Fakültesi Matematik Bölümü'nden mezun olarak matematik öğretmeni olarak meslek hayatına başladı. Edebiyata ve yazarlığa olan ilgisi nedeniyle 2021 yılında ikinci üniversite olarak Hacı Bayram Veli Üniversitesi İletişim Fakültesi Gazetecilik Bölümü'nü tercih eden 47 yaşındaki Ağyar, fakülte ve bölüm birincisi olarak mezun oldu. Neden gazetecilik bölümünü tercih ettiğini ANKA Haber Ajansı'na anlatan Ağyar, şunları söyledi:

"Genel olarak kendimi sayısalcı değil, sözelci hissettiğim için ve hayatım boyunca hep yazar olmak istediğim için gazeteciliği tercih ettim. 4 yıl önce sınava girdiğimde aslında edebiyat ya da tarih bir sözel bölüm okumak istediğim ve yazmayı çok sevdiğim için gazetecilik çok zor bir meslek gibi geliyordu ama gazetecilik olabilir mi diye kendi kendime düşündüm. Sonuç itibarıyla gazetecilik yazarlık ile alakalı, ülkeye dair daha fikirlerinizi belirtebileceğiniz bir alan olduğu için onu deneyimlemek istedim."

Kışlalı ve Mumcu'ya:  "Sizlere bir söz veriyorum. Bir gün herkes sussa bile biz gerçekleri söylemeye devam edeceğiz"

Sultan Ağyar, geçtiğimiz günlerde mezuniyet töreninde yaptığı konuşmada, Atatürk, Uğur Mumcu ve Ahmet Taner Kışlalı'dan alıntılar yaparak, gazetecilik mesleğinin önemine işaret etti. Ağyar, şunları söyledi:

"Bugün burada düşünce ve ifade özgürlüğünü rehber edinen bir mesleğe adım atarken, bu özgürlüklerin temellerini atan Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü anıyoruz. 'Basın milletin müşterek sesidir' diyerek gazeteciliğin toplumsal sorumluluğunu bizlere miras bırakan Atatürk'ün izinden yürümek bizler için en büyük gurur kaynağı olacak.

Biz burada gerçekleri yazdığı için bedel ödeyen, hapse atılan, öldürülen gazetecileri de temsil ediyoruz ve buradan onların adlarına da konuşuyorum. 'Gerçekleri söylemekten korkmayınız. Gerçekler susturuldukça yalanlar hüküm sürer' diyen Ahmet Taner Kışlalı... 'Bir kişiye yapılan haksızlık bütün topluma karşı işlenen bir suçtur. İnsanlar sadece konuştuğu şeylerden değil, sustukları şeylerden de sorumludurlar' sözleri kulaklarımızda çınlayan Uğur Mumcu... Kalemleriniz belki yere düşürüldü ama bizler sizin bıraktığınız yerden yürümeye kararlıyız ve ben yıllardır içimde taşıdığım çocuk adına aziz hatıranız önünde sizlere bir söz veriyorum: Bir gün herkes sussa bile, biz gerçekleri söylemeye devam edeceğiz. Kalem artık bizde ve biz gazeteciler sadece haber değil, tarih yazıyoruz. Yazmaya devam edeceğiz çünkü bu ülkenin hala anlatılmamış hikayeleri, duyulmamış sesleri ve ortaya çıkarılmayı bekleyen gerçekleri var. Biz bu sıralarda sadece sınavlara hazırlanmadık, soru sormanın rahatsız edici bulunduğu bir dünyada ısrarla soru sormayı, eleştirmeyi öğrendik.

Üniversitemiz çatısı altında akademik hayatımız boyunca yeni bilgiler öğrenmedik, bir duruş, bir ağırlık yüklendik omuzlarımıza. Korkularla büyütüldüğümüz bu coğrafyada bizler yalanların arkasında değil, gerçeklerin yanında durmaya ant içiyoruz. Bugünden sonra hiçbir kötülük rahat uyuyamayacak. Ülkemizin aydınlık geleceği için bizler artık sahadayız ve biz susmadıkça karanlık sonsuza dek sürmeyecek ve hep birlikte başaracağız."

Sultan Ağyar'ın konuşması mezunlar ve davetliler tarafından sık sık alkışlarla kesildi.

Kaynak: ANKA

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