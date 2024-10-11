Mavi Kelebek Dergisi Tanıtıldı

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Saadet Öğretmen Çocuk İstismarı ile Mücadele Derneği (UCİM) tarafından yayımlanan "Mavi Kelebek" adlı çocuk dergisinin tanıtımı yapıldı.

UCİM Genel Başkanı Saadet Özkan, kentteki bir otelde düzenlenen toplantıda, dernek olarak çocukların sesini duyurmak ve daha fazla insana ulaşmayı istediklerini söyledi.

Özkan, 200 bin gönüllü ile zorlu bir mücadele verdiklerinin altını çizen Özkan, bir arada olma gayretinin çocukları anlamayı sağlayacağını aktardı.

UCİM Trabzon Şube Temsilcisi Ahsen Aydın öncülüğünde hazırlanan derginin, bir dergiden öte olduğuna dikkati çeken Özkan, şunları kaydetti:

"Bunun içine yazarlar yüreğini akıttı. Derginin içinde 'ihbar et' kısmı var. Belki bir çocuğun daha hayatı kurtaracaksınız. Çok üzgünüm şimdi Discord diye bir şey var. Çocuklarımız burada bir çeteye kurban ediliyor. Küçücük çocuklarımız oyunun içinde istismar ediliyor. Şu an biz burada otururken belki bir çocuk kurban, kötülüğün içerisinde ve çaresiz hissediyor. O yüzden bizim siber güvenlik dahil bu alanlardaki güçlenmemizi yapmamız lazım. Bu nedenle dergiler, aplikasyonlar çalışmalar yapmamız lazım."

Ahsen Aydın da derginin amacının renklerle, resimlerle ve masallarla farkındalık yaratmak olduğunu ifade etti.