Maxwell ile Adalet Bakanlığı Görüşecek - Son Dakika
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Maxwell ile Adalet Bakanlığı Görüşecek

24.07.2025 19:27
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Maxwell, Jeffrey Epstein'ın suçlarına yardım ettiği gerekçesiyle Adalet Bakanlığı ile görüşecek.

ABD Adalet Bakanlığının, kız çocuklarına cinsel istismar ve fuhuş ağı oluşturmaktan tutuklu yargılanırken ölü bulunan Jeffrey Epstein'ın eski kız arkadaşı Ghislaine Maxwell ile görüşeceği iddia edildi.

Konuya hakim bir kaynağa göre, Adalet Bakanlığı yetkilileri bugün, Epstein'in suçlarına yardım ettiği gerekçesiyle mahkum olan eski kız arkadaşı Maxwell ile Florida eyaletinin Tallahassee kentindeki hapishanede bir araya gelecek.

ABD medyasına açıklamada bulunan bir diğer kaynak da, Adalet Bakanı Yardımcısı Todd Blanche ile Maxwell arasındaki görüşmenin, Tallahassee şehir merkezinde Adalet Bakanlığına bağlı bir ofiste gerçekleşeceğini söyledi.

Maxwell, seks ticareti ve diğer suçlardan dolayı 20 yıl hapis cezasına çarptırılmıştı.

Öte yandan dün, ABD'de Demokrat Senatör Adam Schiff, ABD Başkanı Donald Trump'a, Epstein'a ilişkin soruşturma belgelerinde adının geçtiği yönündeki haberler üzerine, Adalet Bakanı Pam Bondi'yi Senato'da ifadeye çağırmıştı.

Jeffrey Epstein olayı

En küçüğü 14 olmak üzere 18 yaş altındaki onlarca kız çocuğuna cinsel istismarda bulunmak ve fuhuş ağı oluşturmak suçlamasıyla yargılanan Jeffrey Epstein, tutuklu bulunduğu New York Manhattan Metropolitan Merkez Hapishanesi'ndeki hücresinde 10 Ağustos 2019'da ölü bulunmuştu.

Açıklanan Epstein dava dosyalarında, aralarında Prens Andrew, ABD Başkanı Donald Trump, eski ABD Başkanı Bill Clinton, eski İsrail Başbakanı Ehud Barak, eski ABD Başkan Yardımcısı Al Gore, aktör Kevin Spacey, şarkıcı Michael Jackson, illüzyonist David Copperfield, avukat Alan Dershowitz ve eski New Mexico Valisi Bill Richardson gibi ünlü isimler yer almıştı.

ABD Federal Soruşturma Bürosu (FBI) da ABD Adalet Bakanlığı ile son günlerde kamuoyunda "Epstein dosyaları" olarak bilinen belgelere yönelik yürüttüğü incelemeyle gündeme gelmişti. Adalet Bakanı Pam Bondi, Epstein'e ait binlerce görüntünün incelendiğini aktarmıştı.

İnceleme sonucunda, ünlü isimlerden oluşan bir "müşteri listesi"nin tutulduğuna dair herhangi bir kanıta ulaşılamadığı; aralarında hükümet yetkilileri, ünlüler ve iş insanlarının da bulunduğu kişilerin suçuna ortak olduğu gerekçesiyle örtbas amacıyla öldürüldüğü öne sürülen Epstein'ın ise aslında hücresinde intihar ettiği sonucuna varıldığı açıklanmıştı.

ABD'li gazeteci Tucker Carlson da Epstein'in, "İsrail için çalıştığını, başkent Washington'da herkesin aynı şekilde düşündüğünü ancak açıkça söyleyemediğini" iddia etmişti.

Wall Street Journal (WSJ) gazetesi ise Epstein'ın kız arkadaşı Ghislaine Maxwell'in, Epstein'in 50'nci doğum günü vesilesiyle tanıdıklarından ona yönelik bir mektup yazmasını istediğini, bu mektuplardan birinin de Trump'a ait olduğunu iddia etmişti.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Maxwell ile Adalet Bakanlığı Görüşecek - Son Dakika

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