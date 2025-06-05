Mayıs'ta 30 Kadın Cinayeti

(ANKARA)- Türkiye Kadın Dernekleri Federasyonu, geçen ay 30 kadının öldürüldüğünü bildirdi.

Federasyon, Mayıs 2025 Kadın Cinayetleri Raporu'nu yayımladı. Rapora göre, mayısta 30 kadın öldürüldü. Raporda öldürülen kadınların 12'sinin evli, 7'sinin bekar, 5'inin boşanmış, 1'inin dini nikahlı, 5'inin ise medeni durumunun öğrenilemediği belirtildi.

Öldürülenlerden en gencinin 19, en yaşlısının 65 yaşında olduğuna ve 19-29 yaş aralığındaki kadınların öldürülenler arasında yüzde 37,79 ile en yüksek orana sahip olduğu bilgisine yer verilen raporda, kadınların 10'unu aile ic¸indeki, 6'sını bos¸andıgˆı veya bos¸anma as¸amasında oldugˆu, 4'ünü birlikte oldugˆu, 2'sini reddettigˆi veya ayrılmak istedigˆi, 2'sini ise tanıdığı bir erkeğin öldürdüğü kaydedildi.

Cinayetlerin 15'inde ates¸li silah kullanıldığı bildirilen raporda, kadınların bu¨yu¨k kısmının kendi evlerinde ya da yas¸adıkları alanlarda o¨ldu¨ru¨ldu¨gˆu¨ne dikkat çekildi. Raporda, 17 kadının yas¸adıgˆı alanda, 4 kadının kamusal alanlarda, 4'u¨nün is¸yerinde ve 2 kadın kırsal alanlarda o¨ldu¨ru¨ldüğü ifade edildi.