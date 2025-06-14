Mayıs Yağışları Geçen Yıldan %31 Azaldı

FATMA SEVİNÇ ÇETİN - Türkiye genelinde mayısta yağışlar geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 31 azaldı.

AA muhabirinin Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Meteoroloji Genel Müdürlüğünün 2025 Mayıs Ayı Alansal Yağış Raporu verilerinden derlediği bilgilere göre, Türkiye geneli mayıs ayı yağışları uzun yıllar ortalaması ve geçen yıl mayıs ayı yağışının altında gerçekleşti.

Buna göre, uzun yıllar mayıs yağış ortalaması 1991-2020 döneminde metrekareye 52,7 kilogram olarak kayıtlara geçerken Mayıs 2024'te metrekareye 70,3 kilogram, geçen ay ise 48,2 kilogram yağış düştü.

Yağışlar normaline göre yüzde 9, geçen yıl mayıs ayına göre yaklaşık yüzde 31 azaldı.

Mayısta yağışlar, Muğla çevrelerinde ve Antalya'nın batı kesimlerinde normallerine göre yüzde 100'den fazla artarken Şanlıurfa çevrelerinde ise yüzde 80'nin üzerinde azalma gösterdi.

En az yağışı Güneydoğu Anadolu Bölgesi aldı

Bölge genelinde Akdeniz ve Doğu Anadolu bölgeleri hariç tüm bölgeler normallerinin altında yağış aldı. Mayısta normaline göre en fazla azalış yüzde 42 ile Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nde gerçekleşti.

Geçen ay il geneli yağışlarda en fazla yağış metrekareye 96,8 kilogramla Tunceli'ye, en az yağış metrekareye 14 kilogramla Şanlıurfa'ya düştü.

Yağışlarda normaline göre en fazla artış yüzde 70 ile Muğla'da, en fazla azalış ise 56 ile yine Şanlıurfa'da gerçekleşti.

Yağışlı gün sayısı 1991-2020 Mayıs ortalamasında 10,3 gün olarak hesaplanırken bu yıl mayısta Türkiye genelinde ortalama 9,1 gün oldu.

Yağışlı gün sayıları Ordu, Giresun, Trabzon, Gümüşhane, Bayburt, Rize, Artvin, Ardahan, Erzurum çevrelerinde 15-20 gün aralığında gerçekleşti, Çanakkale, İzmir, Aydın ve Muğla'nın kıyı kesimlerinde, Mersin, Hatay, Gaziantep, Kilis, Şanlıurfa çevrelerinde yer yer 1 güne kadar düştü.