 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
Mayotte Adası'nda Su Sıkıntısı Devam Ediyor - Son Dakika
Üye Girişi

Mayotte Adası'nda Su Sıkıntısı Devam Ediyor

Fransa'nın denizaşırı topraklarından Hint Okyanusu'ndaki Mayotte Adası'nda 4 ayı aşkın süredir su sıkıntısı devam ederken, ada sakinlerine şişelerle içme suyu dağıtılıyor. Su sorununun yanı sıra şiddet olaylarının yaşandığı adada, gençler arası futbol müsabakalarına daha önce şiddet eylemlerine sahne olması nedeniyle yasak uygulanıyor.

Mayotte Adası\'nda Su Sıkıntısı Devam Ediyor
02.01.2024 - 14:26,
Abone Ol

Fransa'nın denizaşırı topraklarından Hint Okyanusu'ndaki Mayotte Adası'nda 4 ayı aşkın süredir su sıkıntısı devam ederken, ada sakinlerine şişelerle içme suyu dağıtılıyor.

France Info'nun haberine göre, Mayotte Adası sakinleri uzun süredir susuzlukla mücadele ediyor.

Fransa Başbakanı Elisabeth Borne'un aralık ayında ziyaret ettiği ve yaşanan su sıkıntısına ilişkin yeni önlemler alma sözü verdiği adada su sorunu devam ediyor.

Adanın bazı bölgelerine haftada birkaç kez musluk suyu hizmeti verilebiliyor ve askerler her gün ada sakinlerine şişelerle içme suyu dağıtıyor.

Su sorununun yanı sıra şiddet olaylarının yaşandığı adada, gençler arası futbol müsabakalarına daha önce şiddet eylemlerine sahne olması nedeniyle yasak uygulanıyor.

Aralık başında adaya giden Başbakan Borne, su krizine hızlı bir çözüm getirmek için bazı önlemler alacaklarını duyurmuştu.

Bu önlemler arasında şişelerle su dağıtımı, ada sakinlerinin su faturalarının ödenmesi ve faaliyetleri aksayan işletmelere maddi yardım sağlanması yer almıştı.

Borne, Fransız hükümetinin önceliğinin adadaki deniz suyu arıtma tesisini genişleterek içme suyu üretimini artırmak olduğunu belirtmişti.

Fransa'nın en yoksul denizaşırı topraklarından Mayotte'de içme suyu arzının yüzde 80'i yağmur sularından sağlanıyor. 300 bin nüfuslu adada kurak geçen yazın ardından sık sık su kesintileri yaşanıyor.

Adada şiddet olayları artmıştı

Ada, ekim ayı sonlarında çeteler arası şiddet olaylarına sahne olmuştu. Haftalarca süren olaylarda başkent Mamoudzou çeteler tarafından barikatlarla çevrelenmiş ve şehre dışardan ulaşım engellenmişti.

Başkentte başlayan şiddet olayları farklı noktalara sıçramıştı.

Mayotte milletvekilleri güvenlik krizi yaşandığını belirterek, Fransız hükümetinden yardım istemişti.

Yaşanan olayların ardından Fransa'nın Denizaşırı Topraklardan Sorumlu Bakanı Philippe Vigier kasım ayında Mayotte Adası'nı ziyaret etmişti.

Kaynak: AA
YORUMLAR

Elisabeth Borne, Aralık, Fransa, Dünya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Mayotte Adası'nda Su Sıkıntısı Devam Ediyor - Son Dakika


14:55
Emre Karayel'in annesi vefat etti Emre Karayel'in annesi vefat etti
14:37
Kibariye, 13 yaşındayken yaşadığı istismarı anlattı: Cacığıma ilaç atmışlar Kibariye, 13 yaşındayken yaşadığı istismarı anlattı: Cacığıma ilaç atmışlar
14:33
Kim Min-Jae, ''Yılın Futbolcusu'' seçildi Kim Min-Jae, ''Yılın Futbolcusu'' seçildi
14:24
15 yaşındaki kızı soyunurken kayda alan sapık güvenlik kameralarına yakalandı 15 yaşındaki kızı soyunurken kayda alan sapık güvenlik kameralarına yakalandı
14:15
Ayşenil Şamlıoğlu'ndan yıllar sonra gelen itiraf: Derslere girmeden mezun oldum, bana düşman oldular Ayşenil Şamlıoğlu'ndan yıllar sonra gelen itiraf: Derslere girmeden mezun oldum, bana düşman oldular
13:37
Rusya'da yılbaşı kutlamalarını fırsat bilen yetkililer göçmenleri yakalayıp askere aldı Rusya'da yılbaşı kutlamalarını fırsat bilen yetkililer göçmenleri yakalayıp askere aldı
13:25
Derslerde okutulması gereken operasyon! Yanan uçaktaki 379 kişiyi 90 saniye içinde tahliye ettiler Derslerde okutulması gereken operasyon! Yanan uçaktaki 379 kişiyi 90 saniye içinde tahliye ettiler
13:23
Çekim izinleri iptal edilen Kızıl Goncalar dizisinin platosu taşındı Çekim izinleri iptal edilen Kızıl Goncalar dizisinin platosu taşındı

Son Dakika
14:55 Emre Karayel'in annesi vefat etti
14:33 Kim Min-Jae, ''Yılın Futbolcusu'' seçildi
14:24 15 yaşındaki kızı soyunurken kayda alan sapık güvenlik kameralarına yakalandı
14:15 Ayşenil Şamlıoğlu'ndan yıllar sonra gelen itiraf: Derslere girmeden mezun oldum, bana düşman oldular
13:37 Rusya'da yılbaşı kutlamalarını fırsat bilen yetkililer göçmenleri yakalayıp askere aldı
13:25 Derslerde okutulması gereken operasyon! Yanan uçaktaki 379 kişiyi 90 saniye içinde tahliye ettiler
13:23 Çekim izinleri iptal edilen Kızıl Goncalar dizisinin platosu taşındı
12:56 Japonya'da alev alev yanan uçaktaki panik anlarına ilişkin görüntüler ortaya çıktı
12:47 Patronun skandal bitmiyor! Elindeki kağıtları işçinin suratına fırlattı, bakanlık soruşturma başlattı
12:32 Japonya'da 400 yolculu uçaktaki patlama anı kamerada! Bir anda alev topuna döndü
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 2.01.2024 15:21:05. #1.11#
SON DAKİKA: Mayotte Adası'nda Su Sıkıntısı Devam Ediyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement