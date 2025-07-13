MEB Akademi Giriş Sınavı Başladı - Son Dakika
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MEB Akademi Giriş Sınavı Başladı

MEB Akademi Giriş Sınavı Başladı
13.07.2025 10:35
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ÖSYM'nin düzenlediği MEB-AGS sınavında 411 bin aday, 103 merkezde 80 soruyu 110 dakikada yanıtlayacak.

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanlığınca ilk kez uygulanan Milli Eğitim Bakanlığı Akademi Giriş Sınavı'nın (MEB-AGS) ilk oturumu olan Akademi Giriş Sınavı (AGS) başladı.

Sınavın ilk oturumu AGS, 81 il ve KKTC'nin başkenti Lefkoşa dahil 103 sınav merkezinde, 1035 bina, 18 bin 90 salonda düzenleniyor.

Saat 10.15'te başlayan sınavda, adaylar saat 10.00'dan sonra sınav binalarına alınmadı.

Sözel ve sayısal yetenek, tarih, Türkiye coğrafyası, eğitimin temelleri ve Türk milli eğitim sistemi ile mevzuatı (anayasa, 1739 sayılı Milli Eğitim Temel Kanunu, 222 sayılı İlköğretim ve Eğitim Kanunu, 7528 sayılı Öğretmenlik Mesleği Kanunu) konularını kapsayan AGS'de adaylara çoktan seçmeli 80 soru sorulacak, 110 dakika cevaplama süresi verilecek.

411 bin 805 adayın başvurduğu AGS'de emniyet görevlileri dahil 53 bin 977 kişi görev yapıyor.

T.C. kimlik kartını kaybeden, nüfus cüzdanı olmayan veya nüfus cüzdanında T.C. kimlik numarası ve fotoğraf bulunmayan adaylar için il ve ilçe nüfus müdürlükleri sınav günleri açık bulunduruluyor.

Öte yandan, MEB-AGS'nin ikinci oturumu olan Öğretmenlik Alan Bilgisi Testi (ÖABT) ise saat 14.45'te başlayacak.

Veliler sınav heyecanına ortak oldu

AGS oturumuna girecek adayları yalnız bırakmak istemeyen bazı veliler de sabah saatlerinde Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi Hukuk Fakültesi önüne geldi.

Fakültenin girişinde sınava girecek yakınlarına başarılar dileyerek uğurlayan veliler, onların sınav heyecanına ortak oldu.

Kaynak: AA

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