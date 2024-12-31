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MEB'den Eğitim Dönüşümü Kitabı

MEB, 'Geleceğin İnşası: Eğitim 2002-2024' kitabıyla eğitimdeki gelişmeleri ele aldı.

31.12.2024 13:47
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Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), Türkiye Yüzyılı'nın inşasında son 22 yılda eğitim sistemindeki dönüşüm ve eğitim seferberliğinin bilimsel veriler ışığında ele alındığı "Geleceğin İnşası: Eğitim 2002-2024" kitabını yayımladı.

MEB'den yapılan açıklamaya göre, Bakanlığın Strateji Geliştirme Başkanlığınca hazırlanan kitapta, Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin'in değerlendirmeleri de yer aldı.

Bakan Tekin, değerlendirmesinde son 22 yıldaki eğitim seferberliğine değinerek, "Evrensel düzeyde kabul gören bilimsel ve pedagojik ilkelere haiz hem de milli maarif bilinciyle yapılandırılmış kapsamlı eğitim sistemiyle geleceğin inşasını amaçlıyoruz." ifadesini kullandı.

Bu yaklaşımla Cumhuriyetin ikinci asrında Türkiye Yüzyılı'nın aynı zamanda "eğitimin yüzyılı" olarak belireceğine inancının tam olduğunu aktaran Tekin, şunları kaydetti:

"Türkiye Yüzyılı hedefimiz sadece bir ufuk değil, aynı zamanda bu aziz vatanın her bireyinin geleceğine dair güçlü taahhüttür. Yeni eğitim yaklaşımımızla, teknolojik hamlelerimizle ve demokratikleşme adımlarımızla bu taahhüdü yerine getiriyoruz. Eğitime yaptığımız her yatırımla, hayata geçirdiğimiz her projeyle Türkiye Yüzyılı hedefimize biraz daha yaklaşıyoruz.

Ekonomide, savunmada, eğitimde, teknoloji altyapısında 22 yıl öncesiyle kıyas dahi edilemeyecek bir Türkiye'de yaşıyoruz. Dünümüzden güç alarak geleceğe yön verdiğimiz bu yolculukta yer alan mihenk taşlarını titizlikle ele alan 'Geleceğin İnşası: Eğitim 2002-2024' başlıklı bu eser, Cumhuriyetimizin ikinci yüzyılında eğitim sistemimizi güçlendirme kararlılığımızın bir yansımasıdır. Bu kıymetli çalışma, eğitim alanında politika belirleyicilere, akademisyenlere, öğrencilere ve eğitimin tüm paydaşlarına önemli kaynak sunmaktadır."

Kitapta eğitime erişimin önündeki engelleri kaldıran çalışmalara yer verildi

Eğitimdeki niteliksel gelişmelerin sayısal verilerle işlendiği kitapta, 2002-2024 yılları arasında özellikle eğitimin demokratikleşmesiyle eğitime erişimin ve katılımın önündeki engelleri kaldıran çalışmalar yer aldı.

Kitapta, meslek liseleri önündeki en büyük engel olan katsayı uygulaması, başörtüsü yasağı gibi eğitim sistemindeki antidemokratik uygulamalara son verilmesi, eğitimde fırsat eşitliğini güçlendirmek için hayata geçirilen çok yönlü sosyal politikalar, zorunlu eğitimin 8 yıldan 12 yıla çıkarılması, öğrenci meclisleri ve temsilcilikleriyle yönetime katılımın sağlanması gibi eğitimde fırsat eşitliğini güçlendiren politikalar hakkında detaylı bilgiler verildi.

OECD'nin 2023 Eğitim Politikası Perspektifleri Raporu'na da atıfta bulunan kitapta, Türkiye'nin 2011-2019 yılları arasında eğitim kurumlarına harcanan bütçenin gayrisafi milli hasıladaki oranını en fazla artıran OECD ülkesi olduğuna işaret edildi.

"Geleceğin İnşası: Eğitim 2002-2024" kitabına, "https://sgb.meb.gov.tr/gelecegininsaasiegitim/" internet adresinden ulaşılabiliyor.

Kaynak: AA

Milli Eğitim Bakanlığı, Türkiye Yüzyılı, Politika, Türkiye, Ekonomi, Eğitim, Güncel, Son Dakika

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