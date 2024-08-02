MEB Evliya Çelebi Öğrenci Değişim Programı'na 102 okul ve 1098 öğrenci katıldı - Son Dakika
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MEB Evliya Çelebi Öğrenci Değişim Programı'na 102 okul ve 1098 öğrenci katıldı

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), bu yıl 102 okul ve 1098 öğrencinin katılımıyla 'Evliya Çelebi Öğrenci Değişim Programı'nı gerçekleştirdi. Program, öğrencilerin Türkiye'nin tarihi ve kültürel zenginliklerini keşfetmesi, farklı bölgelerin yaşam koşullarını görmesi ve kardeşlik duygularının gelişmesini amaçlıyor. Proje kapsamında öğrenciler, ev sahibi okulda derslere katıldı ve çeşitli kültürel mekanları ziyaret etti.

02.08.2024 17:08
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Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), "Evliya Çelebi Öğrenci Değişim Programı" etkinliklerine bu yıl 102 okul ile 1098 öğrenci katıldı.

Bakanlığın internet sitesindeki açıklamaya göre, MEB Din Öğretimi Genel Müdürlüğünce yürütülen "Evliya Çelebi Öğrenci Değişim Programı" ile eğitim sisteminin hedefi olan "aklıselim" ve "kalbiselim" bireylerin yetiştirilmesine katkı sağlaması amaçlanıyor.

Bu kapsamda öğrencilerin Türkiye'nin tarihi ve kültürel zenginliklerinin farkına vararak farklı bölgelerin yaşam koşullarını daha yakından görmesi, sosyokültürel açıdan birbirlerini tanıması ve kardeşlik duygularının gelişmesi milli manevi ve insani değerlerle kuşanması programın öncelikli hedefini oluşturuyor.

Program bu yıl 102 okuldan 479'u kız, 619'u erkek olmak üzere 1098 öğrencinin katılımıyla gerçekleştirildi. Toplamda 51 ilden pansiyonu olan Anadolu imam hatip liselerinin de katılım sağladığı programa 2022'den bu yana 2 bin 793 öğrenci ile 491 öğretmen ve idareci katıldı.

Proje kapsamında ev sahibi okulda derslere de giren öğrenciler, tarihi mekanları, doğal güzellikleri, müzeleri, ören yerlerini, şehitlikleri, camileri ve kütüphaneleri de ziyaret ederek farklı kültürleri yerinde tanıdı.

Kaynak: AA

Milli Eğitim Bakanlığı, Evliya Çelebi, Türkiye, Güncel, Son Dakika

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