Medya Kuruluşları Yapay Zeka İçin İyimser

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URUMQİ, 14 Ekim (Xinhua) -- Xinhua Haber Ajansı'na bağlı düşünce kuruluşu Xinhua Enstitüsü'nün yakın zamanda gerçekleştirdiği anket, dünyadaki medya kuruluşlarının çoğunluğunun, üretken yapay zekanın tetiklediği tartışma ve endişelere rağmen bu teknoloji konusunda iyimser bir bakış açısına sahip olduğunu ortaya koydu.

Anket, Pazartesi günü Çin'in kuzeybatısındaki Xinjiang Uygur Özerk Bölgesi'nin merkezi Urumqi'de düzenlenen 6. Dünya Medya Zirvesi'nde yayımlanan "Yapay Zeka Çağında Haber Medyasının Sorumluluk ve Görevi" başlıklı raporunda yer alıyor.

Ankete katılanların yüzde 66'sı, üretken yapay zeka konusunda olumlu görüş bildirirken üretken yapay zekanın sağladığı fırsatların, yarattığı zorluklara ağır bastığını büyük oranda kabul edenlerin oranı yüzde 20,3, kısmen kabul edenlerin oranıysa yüzde 45,7 oldu.

Anket tüm medya kuruluşlarının yarısından fazlasının halihazırda üretken yapay zekayı operasyonlarına entegre ettiğini ortaya koydu. Bu kapsamda en fazla düzenleme, içerik yaratma ve konu planlama ve taslak oluşturma görevlerine yardımcı uygulamalar araştırılıyor.

Öte yandan dünyadaki medya kuruluşlarının çoğunluğu, üretken yapay zekanın güvenilirliği konusunda endişelere sahip.

Ankette üretken yapay zeka konusunda karşılaştıkları ya da karşılaşmayı bekledikleri sorunların ne olduğu sorulduğunda katılımcıların yüzde 76,4 gibi büyük bir oranı, potansiyel olarak "haber girişleri ve materyallerinin çarpıtılması ve ayarsızlığından" endişe ettiklerini söyledi. Bu yüksek oranın ardından ikinci sırada yüzde 61,1 ile "telif hakkı ve sorumluluk konuları" dile getirildi.

Ankette önümüzdeki 3-5 yıl içinde üretken yapay zekanın medya sektörünün bilgi güvenilirliği üzerine yapacağı etki konusunda katılımcıların yüzde 36,4'ü kötümser görüş ifade etti. Bu oran, iyimser olan yüzde 24,1'in 12,3 yüzde puan üzerine yer alıyor. Öte yandan beklentilerinde nötr kalanlar da yüzde 39,5 ile büyük bir oranı teşkil etti.

Anketi gerçekleştiren düşünce kuruluşu, anket sonuçlarına göre çoğu küresel medya kuruluşunun, içerik üretiminde üretken yapay zekayı küçük bir destek rolüyle sınırlandıracağı öngörüsünde bulundu.

Teknolojiyi tam olarak benimsemekte tereddüt eden medya kuruluşlarının başlıca endişeleri, yapay zekanın içerik doğruluğu ve güvenilirliği, insan-makine iş birliğinin zorlukları ve teknolojiye yatırım yapmanın yüksek maliyeti olarak öne çıkıyor.

53 ülke ve bölgeden medya kuruluşlarının katıldığı anket, Çince, İngilizce ve Fransızca olarak gerçekleştirildi. Ankete gazeteler, yayın istasyonları, haber ajansları, internet siteleri ve mobil hizmet sağlayıcıları katıldı. Toplanan 1.207 anketin 1.094'ü geçerli kabul edildi.