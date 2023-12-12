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Megapol Spor'un hedefi şampiyonluk - Son Dakika
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Megapol Spor'un hedefi şampiyonluk

TFF Kadınlar 2. Ligi'nde mücadele eden Gaziantep temsilcisi Megapol Spor'un kulüp başkanı Serkan Özhan, takımın hedefinin şampiyonluk olduğunu söyledi. Özhan, geçen sezon şampiyon olduklarını ve 2. lige yükseldiklerini hatırlatarak, Gaziantep'e yeni kupalar getirmeyi amaçladıklarını belirtti. Ayrıca, kız futbolcuların sadece futbol oynamaları değil, değerli olduklarını bilmelerini ve topluma faydalı, özgüveni yüksek kadınlar yetiştirmek için çalıştıklarını vurguladı.

Megapol Spor\'un hedefi şampiyonluk
12.12.2023 - 16:03,
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TFF Kadınlar 2. Ligi'nde mücadele eden Gaziantep temsilcisi Megapol Spor'un kulüp başkanı Serkan Özhan, hedeflerinin şampiyonluk olduğunu söyledi.

Özhan, yaptığı açıklamada, geçen sezon şampiyon olduklarını ve 2. lige yükselttiklerini hatırlattı.

Amaçlarının Gaziantep'e yeni kupalar getirmek olduğunu belirten Özhan, şunları kaydetti:

"Takım iyi işler yapacağının sinyallerini verdi. İnşallah böyle devam eder ve sezon sonun kupayı Gaziantep'e getiririz. Kızlarımız sadece futbol oynadıkları için değil değerli oldukları için bizimle olduklarını bilmelerini istiyoruz. Amaç sadece futbol değil topluma faydalı, kendi benliğini kazanmış, özgüveni yüksek kadınlar kazandırmak adına çalışıyoruz."

Kaynak: AA
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