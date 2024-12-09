Mehmet Akarca, Kamu Başdenetçisi Olarak Görevi devraldı - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Mehmet Akarca, Kamu Başdenetçisi Olarak Görevi devraldı

Mehmet Akarca, Kamu Başdenetçisi Olarak Görevi devraldı

TBMM Genel Kurulu tarafından Kamu Başdenetçisi olarak seçilen Mehmet Akarca, görevini Şeref Malkoç'tan devraldı. Akarca, vatandaşların hak arama süreçlerini kolaylaştırmayı ve kurumsal güveni artırmayı hedeflediklerini vurguladı.

09.12.2024 17:41  Güncelleme: 17:46
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

TÜRKİYE Büyük Millet Meclisi (TBMM) Genel Kurulu tarafından Kamu Başdenetçisi (Ombudsman) seçilen Mehmet Akarca, Şeref Malkoç'tan görevi devraldı.

TBMM Genel Kurulu tarafından Kamu Başdenetçisi seçilen Mehmet Akarca için Kamu Denetçiliği Kurumunda (KDK) devir teslim töreni düzenlendi. Düzenlenen törenle görevi Akarca'ya devreden eski Kamu Başdenetçisi Şeref Malkoç, 8 yıllık görev süresini tamamladığını belirterek, "Görev tamamlandı ve Türkiye Büyük Millet Meclisi tarafından Sayın Mehmet Akarca Beyefendi ve değerli arkadaşlarımız denetçi olarak seçildi. Biz bugün görevi kendilerine devrediyoruz. Başdenetçimiz Mehmet Bey'e ve yeni seçilen arkadaşlarımıza başarılar diliyoruz. Adalet, hukuk yolunda, millete hizmet yolunda Allah yollarını açık eylesin. Kamu Denetçiliği Kurumu, Türkiye'nin en genç, en yeni, en dinamik kurumlarından birisi. 8 yıl önce Sayın Nihat Ömeroğlu kurucu başkan olarak diğer denetçi arkadaşlarımızla seçilmişlerdi. Bu bir nöbet. Biz de nöbetimizi tamamladık ve sıra nöbet değişiminde. Önemli olan zaten aziz milletimizdir. Önemli olan bu güzel millete faydalı olabilmek ve millet adına kurulmuş olan bu kurumlarda milletin hakkını, hukukunu koruyabilmektir" dedi.

AKARCA: KDK, DEVLET VE MİLLET ARASINDA KÖPRÜ OLMAYA DEVAM EDECEK

Görevi devralan Mehmet Akarca ise, vatandaşların hak arama süreçlerini kolaylaştırmak ve kurumsal güveni artırmak için kararlılıkla çalışacaklarını vurgulayarak, "Kurumumuz gerçekleştirdiği çalışmalarla, vatandaşlarımızın güvenini kazanmış ve sorunların çözümünde etkin bir rol üstlenmiştir. Verdiği kararlara uyma oranı yüzde 80'lere ulaşmış olmakla çok güçlü bir hak arama kurumu haline gelmiştir. Hak arama kültürünü yaygınlaştırmak için özellikle gençlerimize, çocuklarımıza ve dezavantajlı gruplarımıza ulaşmaya devam edeceğiz. Üniversitelerde başlatılan ombudsmanlık kulüplerini daha da geliştirerek hak arama bilincini güçlendirecek projelere imza atacağız. Toplumumuzun her kesimine dokunmak amacıyla, halkla görüşme toplantılarına ve yerinde halkı dinleme faaliyetlerimize devam edeceğiz. İnsan haklarına duyarlı, hukukun üstünlüğünü esas alan bir yönetim anlayışı için ulusal ve uluslararası platformlarda etkin rol oynamaya devam edeceğiz. Dijitalleşme ve erişilebilirlik alanında yenilikçi adımlar atarak başvuru süreçlerini daha hızlı, şeffaf ve kullanıcı dostu hale getireceğiz. Kamu Denetçiliği Kurumu, devlet ve millet arasında bir köprü olmaya devam edecektir; sadece şikayetleri çözmekle kalmayacak, aynı zamanda toplumsal barışın ve güvenin de teminatı olacaktır" ifadelerini kullandı.

Akarca, 4 yıl boyunca Kamu Başdenetçiliği görevini yürütecek.

Haber-Kamera: Gizem ÇORLU-Mikail KARAMAN/ANKARA,

Kaynak: DHA

Tbmm Genel Kurulu, İnsan Hakları, Mehmet Akarca, Şeref Malkoç, Politika, Güncel, Hukuk, Yaşam, Kamu, Son Dakika

Son Dakika Güncel Mehmet Akarca, Kamu Başdenetçisi Olarak Görevi devraldı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

18:55 Fenerbahçe’den olay açıklama: Kendini bilmez şahıs Fenerbahçe'den olay açıklama: Kendini bilmez şahıs
18:36 Esad canlı canlı yerin dibine hapsetmişti Binlerce Suriyeli ile ilgili korkunç şüphe Esad canlı canlı yerin dibine hapsetmişti! Binlerce Suriyeli ile ilgili korkunç şüphe
17:32 Kemal Kılıçdaroğlu ve eşi trafik kazası geçirdi Kemal Kılıçdaroğlu ve eşi trafik kazası geçirdi
17:11 6 şehidimizin olduğu helikopter kazasında kahreden detay 6 şehidimizin olduğu helikopter kazasında kahreden detay
16:21 Suriye’de başbakanlık koltuğuna oturan isim belli oldu Suriye'de başbakanlık koltuğuna oturan isim belli oldu
08:03 Acun Ilıcalı’nın takımı küme düşüyor Acun Ilıcalı'nın takımı küme düşüyor
07:51 Kurtlar Vadisi’ndeki Suriye sahnesi yeniden gündemde Kurtlar Vadisi'ndeki Suriye sahnesi yeniden gündemde
07:49 Esad’ın askerleri muhaliflere neden karşı koymadı İran’dan açıklama var Esad'ın askerleri muhaliflere neden karşı koymadı? İran'dan açıklama var
07:48 Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan ’’Türk futbolunda siyaset var mı’’ sorusuna beklenmedik yanıt Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan ''Türk futbolunda siyaset var mı?'' sorusuna beklenmedik yanıt
07:29 Hava durumu uyarıları art arda geldi İstanbul dahil 10 ilde alarm Hava durumu uyarıları art arda geldi! İstanbul dahil 10 ilde alarm
07:21 İsrail, Esad’ın çekildiği askeri üssü ele geçirip küle çevirdi İsrail, Esad'ın çekildiği askeri üssü ele geçirip küle çevirdi
06:59 İsrail, 51 yıl sonra ilk kez Suriye topraklarında İsrail, 51 yıl sonra ilk kez Suriye topraklarında
01:25 İşkence hapishanesinde bulunan makine dehşete düşürdü İdam edilen mahkumlar için kullanılıyordu İşkence hapishanesinde bulunan makine dehşete düşürdü! İdam edilen mahkumlar için kullanılıyordu
00:20 ABD, Suriye’ye operasyon başlattı 75’ten fazla bölgeye hava saldırısı ABD, Suriye'ye operasyon başlattı! 75'ten fazla bölgeye hava saldırısı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 9.12.2024 19:22:06. #1.13#
SON DAKİKA: Mehmet Akarca, Kamu Başdenetçisi Olarak Görevi devraldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.