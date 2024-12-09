Mehmet Akarca Kamu Başdenetçisi Oldu - Son Dakika
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Mehmet Akarca Kamu Başdenetçisi Oldu

Mehmet Akarca Kamu Başdenetçisi Oldu

TBMM Genel Kurulu tarafından Kamu Başdenetçisi olarak seçilen Mehmet Akarca, devir teslim töreninde Şeref Malkoç’tan görevi devraldı. Akarca, vatandaşların hak arama süreçlerini kolaylaştırma ve toplumsal güveni güçlendirme taahhüdünde bulundu.

09.12.2024 17:26  Güncelleme: 17:27
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TÜRKİYE Büyük Millet Meclisi (TBMM) Genel Kurulu tarafından Kamu Başdenetçisi (Ombudsman) seçilen Mehmet Akarca, Şeref Malkoç'tan görevi devraldı.

TBMM Genel Kurulu tarafından Kamu Başdenetçisi seçilen Mehmet Akarca için Kamu Denetçiliği Kurumunda (KDK) devir teslim töreni düzenlendi. Düzenlenen törenle görevi Akarca'ya devreden eski Kamu Başdenetçisi Şeref Malkoç, 8 yıllık görev süresini tamamladığını belirterek, "Görev tamamlandı ve Türkiye Büyük Millet Meclisi tarafından Sayın Mehmet Akarca Beyefendi ve değerli arkadaşlarımız denetçi olarak seçildi. Biz bugün görevi kendilerine devrediyoruz. Başdenetçimiz Mehmet Bey'e ve yeni seçilen arkadaşlarımıza başarılar diliyoruz. Adalet, hukuk yolunda, millete hizmet yolunda Allah yollarını açık eylesin. Kamu Denetçiliği Kurumu, Türkiye'nin en genç, en yeni, en dinamik kurumlarından birisi. 8 yıl önce Sayın Nihat Ömeroğlu kurucu başkan olarak diğer denetçi arkadaşlarımızla seçilmişlerdi. Bu bir nöbet. Biz de nöbetimizi tamamladık ve sıra nöbet değişiminde. Önemli olan zaten aziz milletimizdir. Önemli olan bu güzel millete faydalı olabilmek ve millet adına kurulmuş olan bu kurumlarda milletin hakkını, hukukunu koruyabilmektir" dedi.

AKARCA: KDK, DEVLET VE MİLLET ARASINDA KÖPRÜ OLMAYA DEVAM EDECEK

Görevi devralan Mehmet Akarca ise, vatandaşların hak arama süreçlerini kolaylaştırmak ve kurumsal güveni artırmak için kararlılıkla çalışacaklarını vurgulayarak, "Kurumumuz gerçekleştirdiği çalışmalarla, vatandaşlarımızın güvenini kazanmış ve sorunların çözümünde etkin bir rol üstlenmiştir. Verdiği kararlara uyma oranı yüzde 80'lere ulaşmış olmakla çok güçlü bir hak arama kurumu haline gelmiştir. Hak arama kültürünü yaygınlaştırmak için özellikle gençlerimize, çocuklarımıza ve dezavantajlı gruplarımıza ulaşmaya devam edeceğiz. Üniversitelerde başlatılan ombudsmanlık kulüplerini daha da geliştirerek hak arama bilincini güçlendirecek projelere imza atacağız. Toplumumuzun her kesimine dokunmak amacıyla, halkla görüşme toplantılarına ve yerinde halkı dinleme faaliyetlerimize devam edeceğiz. İnsan haklarına duyarlı, hukukun üstünlüğünü esas alan bir yönetim anlayışı için ulusal ve uluslararası platformlarda etkin rol oynamaya devam edeceğiz. Dijitalleşme ve erişilebilirlik alanında yenilikçi adımlar atarak başvuru süreçlerini daha hızlı, şeffaf ve kullanıcı dostu hale getireceğiz. Kamu Denetçiliği Kurumu, devlet ve millet arasında bir köprü olmaya devam edecektir; sadece şikayetleri çözmekle kalmayacak, aynı zamanda toplumsal barışın ve güvenin de teminatı olacaktır" ifadelerini kullandı.

Akarca, 4 yıl boyunca Kamu Başdenetçiliği görevini yürütecek.

Kaynak: DHA

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Son Dakika Güncel Mehmet Akarca Kamu Başdenetçisi Oldu - Son Dakika

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