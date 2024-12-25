Mehmet Akif Ersoy Çankırı'da Anıldı

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Milli Eğitim Bakanlığı tarafından 2025 yılı teması olarak belirlenen "Bir Yıldız Bir Hilal, İlelebet İstiklal" etkinlikleri kapsamında Çankırı Lisesi'nde milli şair Mehmet Akif Ersoy anıldı.

İl Milli Eğitim Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, etkinlik kapsamında, Çankırı Karatekin Üniversitesi İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Nesime Ceyhan Akça tarafından lise öğrencilerine sunum gerçekleştirildi.

Akça, Kurtuluş Savaşı'nda Mehmet Akif Ersoy'un Anadolu'da yaptığı çalışmaları ve mücadeleleri öğrencilere aktardı.