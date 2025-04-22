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Mehmet Çevik'ten Trafiğe Veda

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Mehmet Çevik, İstanbul konserlerine Bursa'dan özel uçakla giderek trafiği aşıyor.

22.04.2025 12:35
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İstanbul trafiğine takılmamak için konserlerine Bursa'dan özel uçakla gidiyor

"Mehmet Çevik artık uçuyor: İstanbul trafiğine veda, sahneye özel uçakla gidiyor"

BURSA - Türk müziğinin güçlü sesi Mehmet Çevik, İstanbul trafiğinde beklememek için konserlerine Bursa'dan özel uçakla gidiyor. Şimdileri öğretmen pilot eşliğinde yolculuk yapan ünlü şarkıcı, aldığı pilot eğitimleri tamamlandığında kendi uçağını kendisinin kullanacağını söyledi.

Yeni albümüyle müzikseverlerden büyük beğeni toplayan ve özellikle Aslı Hünel ile yaptığı "Ben Ordayım" düetiyle listeleri alt üst eden Çevik, yoğun konser temposuna ayak uydurmak için radikal bir karar aldı. Ünlü şarkıcı İstanbul'daki konserlerine Bursa'dan özel uçakla gidiyor.

Sanatçının bu kararı almasında İstanbul trafiğinin büyük etkisi var. Haftalık konser maratonunda zamanla yarışan Mehmet Çevik, bir süredir yaşadığı gecikmeler nedeniyle artık havayolunu tercih ediyor. Pilot olan yakın arkadaşının teklifini değerlendiren ünlü sanatçı, şehir dışı sahneleri için özel 2 kişilik uçağıyla öğretmen pilot eşliğinde yolculuk yapıyor.

Yunuseli Havaalanı'ndan İstanbul'a havalanmadan önce eşi ve çocuklarıyla vedalaşan Çevik, "Her hafta sahneye geç kalma stresi yaşamak beni çok yoruyordu. Artık İstanbul trafiğine değil, gökyüzüne güveniyorum" diyerek havadan ulaşımın kendisi için yeni bir dönem başlattığını belirtti.

Yıllardır sahne performansları ve duygusal yorumuyla gönüllerde taht kuran sanatçı, yeni albümüyle de adından söz ettirmeye devam ediyor. Özellikle Aslı Hünel ile birlikte seslendirdiği "Ben Ordayım" parçası, konserlerde dinleyicilerden büyük alkış alıyor. Mehmet Çevik, "Bu şarkıyla sahneye çıktığım an, salonun atmosferi değişiyor. O kadar güzel tepkiler alıyoruz ki anlatamam" diyerek dinleyicilerine teşekkür etmeyi de ihmal etmedi.

Konser takvimi giderek yoğunlaşan ve Türkiye'nin dört bir yanında sahne alan Mehmet Çevik, özel uçakla yolculuk etmenin hem konforlu hem de zaman kazandırıcı olduğunu belirterek, "Gökyüzü, sahneye çıkan yolum oldu artık" dedi.

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Kaynak: İHA

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