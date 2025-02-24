Mehmethan Çınar, Türkiye Boks Şampiyonu Oldu

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(TRABZON)- Ortahisar Belediyesi sporcusu Mehmethan C¸ınar, Bu¨yu¨k Erkekler Tu¨rkiye Ferdi Boks S¸ampiyonası'nda finalde kars¸ılas¸tıgˆı Fenerbahc¸e Spor Kulübü (SK) sporcusu Tolga Kaya'yı magˆlup ederek Tu¨rkiye şampiyonu oldu.

Ortahisar Belediyesi'nin milli sporcusu C¸ınar, 17-23 S¸ubat 2025 tarihleri arasında Konya'da du¨zenlenen Bu¨yu¨k Erkekler Tu¨rkiye Ferdi Boks S¸ampiyonası'nda bu¨yu¨k bir bas¸arıya imza attı. 62 ilden 417 sporcunun katıldıgˆı s¸ampiyonada 57 kg'da ringe c¸ıkan C¸ınar, bas¸arılı mac¸lar c¸ıkararak yarı finale yu¨kseldi.

Yarı finalde, Fenerbahc¸e Spor Kulübü (SK) sporcusu S¸eyhmus Eres'i magˆlup eden C¸ınar, finale c¸ıktı. Finalde Fenerbahc¸e SK sporcusu Tolga Kaya ile kars¸ılas¸an Mehmethan C¸ınar, rakibini magˆlup ederek Tu¨rkiye S¸ampiyonu oldu ve altın madalyayı kazandı. Aynı zamanda Avrupa u¨c¸u¨ncu¨lu¨gˆu¨ de bulunan milli sporcu Mehmethan C¸ınar, bu bas¸arısıyla 7'inci kez Tu¨rkiye s¸ampiyonu oldu.

"Mehmethan C¸ınar'ın bas¸arısı hepimizin go¨gˆsu¨nu¨ kabarttı"

Mehmethan C¸ınar'ın bas¸arısıyla gurur duydugˆunu belirten Belediye Bas¸kanı Ahmet Kaya, "Tu¨rkiye Boks S¸ampiyonası'nda c¸ok bas¸arılı mac¸lar c¸ıkaran ve Tu¨rkiye S¸ampiyonu olan sporcumuz Mehmethan C¸ınar'ın bas¸arısı hepimizin go¨gˆsu¨nu¨ kabarttı. Bu gurur verici tablo ic¸in sporcumuzu yu¨rekten tebrik ediyor, bas¸arılarının devamını diliyorum. Bu bas¸arının ortaya c¸ıkmasında emegˆi bulunan hocalarımızı, kulu¨bu¨mu¨zu¨ ve Spor Mu¨du¨rlu¨gˆu¨'mu¨zu¨ de tebrik ediyorum" dedi.

Trabzonlu sporculara sahip c¸ıkılması yo¨nu¨ndeki c¸agˆrısını yineleyen Bas¸kan Kaya, "Trabzonumuz yetis¸tirdigˆi sporcularla ve elde ettigˆi s¸ampiyonluklarla sadece Tu¨rkiye'de degˆil, du¨nyada da tanınmıs¸ bir s¸ehir. O nedenle biz yerel yo¨neticiler olarak sporcularımızın her zaman, her kos¸ulda yanlarında olmalı ve spor hayatlarını s¸ehrimizde su¨rdu¨rmelerini sagˆlamalıyız" ifadelerini kullandı