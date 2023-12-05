Mekanları gezerek dini uyarılar yapan tebliğciler bu kez pavyonda görüntülendi

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Alkollü mekanlar başta olmak üzere özellikle İstanbul'da çok sayıda mekanı ziyaret ederek dini uyarılarda bulunan tebliğciler bu kez Manisa'da bir pavyonda görüntülendi.

BU KEZ BİR PAVYONDA GÖRÜNTÜLENDİLER

Sosyal medyada paylaşılan ve kısa sürede gündem olan görüntülerde, tebliğcilerin pavyona girerek ellerine aldıkları mikrofonla dini uyarılarda bulundukları anlar yer aldı.

TEBLİĞCİLERİN SÖZLERİNE "AMİN" DİYEREK KARŞILIK VERDİLER

Tebliğcilerin "Burada abiler ablalalar ne sıkıntıları varsa, Allah'ım onların ne niyetleri varsa kolay eylesin. Allah'ım dünyada imtihanı kazanmaya nasip eylesin" sözlerine masalarda oturan müşteriler ve pavyon çalışanları ise "Amin" diyerek karşılık verdi.