Mekke Yolu Projesi Ankara'da Uygulandı - Son Dakika
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Mekke Yolu Projesi Ankara'da Uygulandı

Mekke Yolu Projesi Ankara\'da Uygulandı

Suudi Arabistan Büyükelçisi, hacı adaylarını uğurlayarak Mekke Yolu Projesi'nin uygulamasını inceledi.

13.05.2025 12:30
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Suudi Arabistan'ın Ankara Büyükelçisi Fahad bin Assaad Abu Al-Nasr, Mekke Yolu Projesi çerçevesinde, Ankara Esenboğa Havalimanı'nda hacı adaylarını uğurladı.

Ankara Esenboğa Havalimanı'ndan kutsal topraklara gidecek hacı adaylarının Suudi Arabistan'daki havalimanlarında prosedürlere tabi tutulmadan otellerine ulaşmalarını sağlayan "Mekke Yolu" projesinin uygulandığı yere gelen Büyükelçi Abu Al-Nasr, pasaport kontrol işlemlerini inceledi ve hacı adaylarına çiçek dağıttı.

Abu Al-Nasr, burada basın mensuplarına yaptığı açıklamada, Mekke Yolu projesinin işleyişini yerinde gözlemlemek için havalimanında bulunmaktan büyük mutluluk duyduğunu söyledi.

Projenin, hacı adaylarının kutsal topraklara yolculuklarını kolaylaştırmayı amaçladığını anımsatan Abu Al-Nasr, "Proje sayesinde hacı adayları, pasaport kontrolü, gümrük işlemleri ve sağlık kontrolleri gibi tüm seyahat prosedürlerini ayrılacağı ülkeden tamamlayabiliyor. Bu sayede Suudi Arabistan'daki otellerine geçtiklerinde valizlerini orada bulacaklar." dedi.

Abu Al-Nasr, projenin Ankara'da ikinci, Türkiye genelinde ise üçüncü kez uygulandığına işaret ederek, ilk olarak İstanbul Havalimanı'nda başlatılan Mekke Yolu Projesi'ne ilginin sürdüğünü dile getirdi.

Büyükelçi Abu Al-Nasr, projede emeği geçen tüm yetkililere ve Türkiye'deki işbirliği içinde oldukları kurumlara teşekkür etti.

Türk vatandaşları projeden memnun

Diyanet İşleri Başkanlığı Hac ve Umre Hizmetleri Genel Müdürlüğü Başkanlık Vaizi Ömer Erden, basın mensuplarına değerlendirmesinde, Türkiye ile Suudi Arabistan arasındaki işbirliği sayesinde Türk hacı adaylarının gümrük ve pasaport işlemlerinin Türkiye'den ayrılmadan kolaylıkla yapılabildiğini söyledi.

"Vatandaşlarımız 2023, 2024 ve 2025 yılı haclarında bu uygulamadan çok memnun olduklarını bizlere iletiyor." ifadesini kullanan Erden, projenin uygulanmasında emeği geçen herkese teşekkür etti.

Erden, projenin Türkiye'de sadece İstanbul ve Ankara'da uygulandığını aktardı.

Mekke Yolu Projesi

Pakistan, Malezya, Endonezya, Fas, Bangladeş, Fildişi Sahili ve Türkiye'de hayata geçirilen Mekke Yolu Projesi'nin Ankara'daki açılışı geçen yıl Türk ve Suudi yetkililerin katılımıyla yapılmıştı.

Proje kapsamında hacı adaylarının Suudi Arabistan'a gitmeden önce Esenboğa Havalimanı'nda kendilerine ayrılan özel alanda bütün işlemlerini halledebilmesi sağlanıyor. Esenboğa Havalimanı'nda kurulan sistem sayesinde hacı adayları, Suudi Arabistan'da havalimanlarında herhangi bir işleme tabi tutulmadan otellerine gidebilecek.

Kaynak: AA

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