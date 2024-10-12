Meksika Cumhurbaşkanı İki Devletli Çözümü Destekledi

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Meksika'nın yeni Devlet Başkanı Claudia Sheinbaum, ülkesinin, süregelen İsrail- Filistin meselesinde iki devletli çözümü desteklediğini bildirdi.

Meksika basınında çıkan haberlere göre, günlük basın toplantısında konuşan Sheinbaum, Orta Doğu'da yaşanan şiddet olaylarını kınadı ve "savaşın barışa vesile olmayacağını" savundu.

Ekim ayının başında yemin ederek göreve başladıktan sonra ilk kez İsrail-Filistin meselesine ilişkin konuşan Sheinbaum, iki devletli çözümü desteklediklerini vurguladı. Sheinbaum, "İsrail devletinin tanındığı gibi Filistin'in de bütünüyle tanınması gerektiğini düşünüyoruz." ifadesini kullandı.

Haziranda yapılan seçimde oyların yaklaşık yüzde 60'ını alan Sheinbaum, Meksika'nın ilk kadın devlet başkanı olmuştu.