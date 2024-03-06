Meksika'da Ayotzinapa Davası protestosunda Ulusal Saray'ın kapısı kamyonla kırıldı

Meksika'da "Ayotzinapa Davası" ismiyle bilinen ve 43 öğrencinin 2014'te gözaltına alındıktan sonra kaybolduğu olayı protesto eden onlarca gösterici, Devlet Başkanı Andres Manuel Lopez Obrador'un günlük basın toplantısı sırasında Ulusal Saray'ın kapısını kamyonla kırdı.
Sosyal medyada yer alan görüntülerde, onlarca göstericinin bir kamyon aracılığıyla başkent Meksiko'daki Ulusal Saray'ın kapısını kırdığı görülüyor.
Olayın yaşandığı sırada Ulusal Saray'da günlük basın toplantısında konuşan Obrador, olaya ilişkin, "Bu bize karşı bir hareket. Bu çok açık bir provokasyon planıdır." ifadelerini kullandı.
İçişleri Bakanlığı müsteşarının göstericilerle ilgileneceğini dile getiren Obrador, "Şiddetle karşılık vermemizi istiyorlar. Bunu yapmayacağız, biz baskıcı değiliz. Sorun yok, kapı tamir edilecek." dedi.
Devlet Başkanı Obrador, göstericilerle 15 gün içerisinde görüşeceğini belirterek, protestoculara eşlik eden avukatların "siyasi emeller peşinde koştuğunu" söyledi.
Protestocular ise 43 öğrencinin kaybolduğu olayın açıklığa kavuşturulması için Obrador ile görüşme talep ediyor.
43 öğrencinin kaybolması
Guerrero eyaletine bağlı Iguala kentinde, 26 Eylül 2014'te öğretmenlerin çalışma koşullarını protesto eden öğrencilerle polis arasında çatışma çıkmış, polisin, öğrencileri taşıyan araçlara ateş açması sonucu 6 kişi yaşamını yitirmiş, 25 kişi yaralanmıştı. Çatışmaların ardından 43 öğrenci, araçlara zorla bindirildikten sonra kaybolmuştu.
Önceki hükümet, öğrencilerin, polis tarafından teslim edildikleri uyuşturucu karteli üyelerince öldürülüp, cesetlerinin Cocula kentindeki çöp alanında yakıldığını açıklamıştı.
Amerikan Devletleri Örgütüne bağlı Amerikalılar Arası İnsan Hakları Komisyonunca atanan uluslararası uzmanlar ise hükümetin açıkladığı senaryonun doğru olamayacağını savunmuş ve soruşturmada ciddi boşluklar bulunduğunu bildirmişti.
Uzmanlar, insan bedenini küle çevirecek boyutta bir ateşin çöplükte yakılamayacağına işaret etmişti.
Son Dakika › Güncel › Meksika'da Ayotzinapa Davası protestosunda Ulusal Saray'ın kapısı kamyonla kırıldı - Son Dakika
CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Uşak'a gelerek aday tanıtım toplantısı ve halk buluşması programı düzenledi. Özel, Türkiye İttifakı'na destek çağrısında bulundu ve partisinin Uşak belediye başkan adaylarını tanıttı.
Türkiye'nin paralimpik milli okçuları Nil Mısır ve Yiğit Caner Aydın, Birleşik Arap Emirlikleri'nde düzenlenen 8. Fazza Para Okçuluk Dünya Sıralama Turnuvası'nda 2024 Paris Paralimpik Oyunları'na katılma hakkı elde etti. Yiğit Caner Aydın, W1 kategorisinde ABD'den Jason Tabansky'yi yenerek vize alırken, Nil Mısır da W1 kadınlar kategorisinde Şilili rakibi Mariela Lopez Carrasco'yu mağlup ederek hakkını kazandı.
Isparta'nın Gönen ilçesinde raylardan hırsızlık yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan 2 şüpheli, tutuklandı. İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, raylardan hırsızlık yapıldığı ihbarı üzerine çalışma başlattı. Güvenlik kameralarını inceleyen ekipler, Y.D ve F.D isimli şüphelileri yakaladı. Şüpheliler, raylardan çaldıkları malzemeleri hurdacıya satmak isterken suçüstü yakalandı. Adliyeye sevk edilen şüpheliler, tutuklandı.
Bolu'da bir aile içi tartışma sonucunda kadın tüfekle yaralandı. Tartışmanın ardından kadının dayısı, yeğenini korumak için ateş etti ancak mermi kadına isabet etti. Yaralanan kadın hastaneye kaldırıldı ve tedavisi devam ediyor. Olayın ardından koca polise teslim oldu, dayının yakalanması için çalışmalar başlatıldı.
Sizin düşünceleriniz neler ?